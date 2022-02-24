Türkiye Gazetesi

Hasadı yaz mevsimlerinde gerçekleştirilen, iğne yardımıyla tek tek ipe dizilip kurutulduktan sonra market ve baharatçılarda satılan şifa deposu çiçekli kuru bamya gramla satılıyor.

BİR AVUÇ BAMYA 30 TL

Edirneli Aktar Gökhan Baraz, kuru bamyanın çoğunlukla düğün yemeklerinde kullanıldığını anlattı.

Kuru bamyayı vatandaşların gramla almaya başladığını belirten Baraz, bir avuç bamyanın 50 grama denk geldiğini bunun da maliyetinin 30 TL olduğunu söyledi.

Bamyanın fiyatı gram altınla yarışıyor Kayseri’de kilosu 400 TL’den satılan ve fiyatta gram altın ile yarışan bamya, vatandaşlar tarafından talep görmeye devam ediyor.

Bamya tohumunun faydaları saymakla bitmiyor, yorgunluğa birebir (Bamya tohumu kürü) Günün yorgunluğunu atamayanlar, her sabah yorgun uyananlar, vitamin eksikliği yaşayanların sayısı günümüzde artmaya devam ediyor. Çaresini ilaçlarda arayan vatandaş için doğal bir çözüm bulundu. Bamya tohumu sebzesi kadar faydalı ve bir çok vitamin içeriyor. İşte bamya tohumunun faydaları ve Bamya tohumu kürü