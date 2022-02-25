Türkiye Gazetesi

Çiftçinin borcunda yapılacak yapılandırma kapsamında 31 Aralık 2020 ve daha eski vadeli borcu bulunan ortaklar, 30 Eylül'e kadar başvurmaları hâlinde, yapılandırmadan taksitlendirme veya tek seferde ödeme suretiyle yararlandırılacak. Tek seferde ödeme yapanların birikmiş temerrüt faizinin tamamı silinecek. Taksitlendirmeden yararlananların ise 2017 ve daha eski vadeye ait kredi alacaklarındaki temerrüt faizinin tamamı silinecek ve bu kapsamda hesaplanacak yeni borç tutarı, hiç peşinat ödenmeksizin 24 aya kadar, yüzde 10 peşinat ödenmesi hâlinde 36 aya kadar, yüzde 20 peşinat ödenmesi hâlinde 48 aya kadar, yüzde 30 peşinat ödenmesi hâlinde ise 60 aya kadar taksitlendirilecek.

Ayrıca 2018-2020 vadeli kredi alacaklarının taksitlendirilmesi hâlinde, yapılandırma tarihindeki borç tutarı, yüzde 10 peşinat ödenmesi hâlinde 36 aya kadar, yüzde 20 peşinat ödenmesi hâlinde 48 aya kadar, yüzde 30 peşinat ödenmesi hâlinde ise 60 aya kadar taksitlendirilecek. Taksitlendirilen alacaklara faiz işletilmeyecek. Yine taksitlerin vade tarihleri arasında azami 1 yıl olacak ve taksit tutarları ise eşit şekilde ödenecek.

Çiftçilere destek: Tarım Kredi'den gübre fiyatlarında indirim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarım sektörü için verdiği destek talimatlarının ardından sevindiren haber geldi. Tarım Kredi Kooperatifleri gübre fiyatında yüzde 30 indirim yaptı.

Tarım Bakanı Pakdemirli'den çiftçiye müjde: 630 milyon destek verilecek Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, çiftçiler ve üreticiler için tarım destekleri kapsamında 200 bin üreticiye 630 milyon lira kadar bir ödeme yapılacağını duyurdu.