Türkiye Gazetesi

İhlas Pazarlama 2021 Değerlendirme Toplantısı, Adana’da gerçekleştirildi. İhlas Pazarlama Ofisler Direktörü Yakup Özaydın, Hatay Bölge Müdürü Yaşar Küçük, Mersin Bölge Müdürü Bülent Saymalı, Bölge Koordinatörleri Mehmet Güven, Güner Dayan, Zafer Kesin ve 150 personelin katıldığı törende dereceye giren personellere ödülleri verildi. Törende bir konuşma yapan İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz 2021 yılı hedeflerini yakaladıklarını söyledi. Korkusuz “Bölgelerdeki bayilerle çok güzel bir tempo ortaya koyduk. Adana’dan çok memnunuz. İhlas Pazarlama olarak biz her zaman İhlas değerlerinin Türkiye’nin her tarafında temsilcisi olduğumuzu unutmuyoruz. Bunu bir bayrak taşıyıcısı gibi Türkiye’nin her yerinde taşıyoruz. Adana da bunu en güzel taşıyan bölgelerimizden bir tanesi” diye konuştu. 2027 yılında Türkiye’de 1 milyar dolar ciro hedefine ulaşmak için çabaladıklarını aktaran Korkusuz şunları kaydetti: Biz bunu yapabilecek güce sahibiz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte planlarımızı buna göre yapıyoruz. En azından bu yolda yürümek için hedef ortaya koyacağımızı, online kanallarla, mağazacılıkla farklı kanallar yapacağımızı ve demoreferans sistemimizle Türkiye’de emsalsiz sonuçlara ulaşacağımızı öngörüyorum.

İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi Adana Bölge Müdürü Cumali Geleri de konuşmasında parolalarının birlik, beraberlik, sevgi muhabbet ile çok daha iyi hizmetler yapabilmek olduğunu söyledi.

İhlas Pazarlama, pandemiye rağmen istihdamı arttırdı İhlas Pazarlama İzmir Bölge Müdürlüğü, 2021 yılı değerlendirmesi ve 2022 yılı motivasyon toplantısı gerçekleştirdi. Balçova Termal Otel’de düzenlenen yemekli toplantıya İzmir Bölge Müdürü Erhan Arslan, Türkiye gazetesi İzmir Koordinatörü Yüksel Güven, Ofisler Koordinatörü Yakup Altuntaş, mağazalar koordinatörleri Muzaffer Yıldız, Meryem Yalçın, Fehim Gündoğan, Mevlüt Bedir ile 200’ün üzerinde çalışan katıldı.

İhlas Vakfı’ndan Afganistan’a insani yardım İhlas Vakfı, zorlu kış şartları altında yoksulluk, açlık ve susuzlukla mücadele eden Afganistan’a hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor.