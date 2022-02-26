Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Rusya ve Ukrayna savaşıyla birlikte Türk firmaları alternatif pazar arayışına girdi. Afrika ülkeleri ve İsrail öne çıkarken, gıda ithalatında ise rota Kanada, Meksika ve Avustralya gibi okyanus ötesi ülkelere çevrildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, salgına rağmen 73 ülkede gerçekleştirdikleri 106 heyetle ihracatçıları dünya ile buluşturdukları belirterek “5 Mart’ta İsrail ticaret heyet toplantımızı da yine geniş bir katılımla gerçekleştireceğiz. Bölgeyle olan ticari ilişkilerini geliştirmek isteyen tüm firmalarımızı, ticaret heyetlerimize davet ediyoruz” dedi. 2022’nin, birçok anlamda değişime tanık olacakları bir yıl olacağını dile getiren Gülle “Çünkü ihracatımızdaki yükselişle beraber artık küresel ticarette yeni bir ligdeyiz. Yeni dönemde gerek stratejimizi gerekse ihracata bakış açımızı, niceliğin yanında niteliği de artıracak bir anlayışla oluşturuyoruz. İhracatta sürdürülebilir bir sistematik kurarak gelecek nesillere daha iyi yarınlar bırakacağız. Bunun altyapısını oluşturacak projelerin temellerini attık” diye konuştu.

Öte yandan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Fildişi Sahili İş Seyahati programı gerçekleştirildi. MÜSİAD Komisyon Başkanı Abdülkadir Sıcakyüz, gerçekleştirdikleri etkinlik ile iş insanlarına yeni iş birliği alanları açmaktan memnuniyet duyduklarını aktararak şunları kaydetti: Afrika bölgesi bizler için oldukça kıymetli bir pazar, Fildişi Sahili ile bu pazar içerisindeki etkileşimimizi artırmayı hedefliyoruz. Fildişi Sahili’nde çok değerli fırsatlar var. Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde de bunu yakından görmüş olduk. Türkiye’ye karşı büyük bir sempati mevcut. Türkiye ile iş yapmak isteyen çok sayıda iş insanı var. Fildişi Sahili’nden dostlarımızı inşallah MÜSİAD EXPO 2022’de de ağırlayacak ve yeni iş ortaklıklarına imkan sağlayacağız.

Diğer yandan Türk hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü Ukrayna - Rusya savaşından dolayı hem ihracat hem de ithalat da alternatif pazarlara yönelmeye başladı. İHBİR Başkan Adayı ve Tayaş Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, Ukrayna’dan yoğun miktarda buğday ve ayçiçeği ithal ettiklerini hatırlatarak “Özellikle yağ üretiminde ayçiçeğini kullanıyoruz. Buğday ithalatına alternatif pazarlarımız Kanada, Meksika ve Avustralya. Ayçiçeğinde ise alternatif pazarlarımız Doğu Avrupa Ülkeleri, Bulgaristan ve Romanya. İhracat noktasında Rusya pazarı ile herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz” ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP, ANADOLU'NUN ROL MODELİ

Gaziantep’te düzenlenen TİM Güneydoğu Anadolu Meclisi toplantısında konuşan TİM Başkanı Gülle, Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren beşinci ili olan Gaziantep’in üretim ve ihracata katkısıyla Anadolu’ya rol model olduğunu anlatarak, son 20 yılda Gaziantep ihracatının 17 kat arttığını, ilde 732 firmanın geçen yıl ilk kez ihracat gerçekleştirdiğini ifade etti. Gülle, dört yıl önce göreve geldiklerinde aynı programı yaptıklarını belirterek, “O gün ihracatımız 164 milyar dolardı. İhracatçı firma sayımız 65 bin, ihracat yükümüz 115 milyon tondu. Gaziantep’in ihracatı 7 milyar dolar, Güneydoğu Anadolu’nun toplam ihracatı 10,3 milyar dolardı. Gaziantep’te 2.528, Güneydoğu Anadolu’da 3.685 ihracatçımız vardı. Dört sene içinde; ihracatımız 225 milyar dolara yükseldi. İhracatçı sayımız 100 bini aştı. İhracat yükümüz 174 milyon tona ulaştı. Gaziantep’in ihracatı yüzde 48 artarak, 10 milyar doları aştı. Gaziantep’in ekonomisi yüzde 19, Güneydoğu Anadolu bölgemiz ise yüzde 13 büyüdü, Gaziantep’te ihracatçı sayımız 3.490’a, Güneydoğu’da ise 5.355’e yükseldi. Gaziantep’teki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) altıya, Güneydoğu’daki OSB sayısı 15’e yükseldi. İnşallah yakın gelecekte bölgede açılacak iki OSB ile beraber, bölgemizin ihracatı daha da artacak” değerlendirmesini yaptı.

Ekimde hayata geçirilen Türkiye Lojistik Portalı’na ihracatçıların yoğun ilgisi olduğunu anlatan Gülle, “İhracatçılar ve lojistikçiler arasında dijital köprü olarak kurguladığımız portala, 2 binden fazla firma kayıt olarak hizmet almaya başladı” dedi.

Ocakta yüzde 17,3 artış yaşandı: İhracatçı rekora devam ediyor Ocak ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17,3’lük artışla, 17,6 milyar dolar oldu. Bu rakamla cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak ayı ihracat rakamına ulaşıldı. TİM Başkanı İsmail Gülle, 2022 hedefine ulaşmak için ihracatı her ay ortalama 2,1 milyar dolar daha artırmaları gerektiğine işaret ederek “Yılın ilk ayında çok şükür bunu başardık” dedi.

Ocak ayı ihracat rakamları açıklandı! Yüzde 17 arttı Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ankara'da bakanlık binasında düzenlenen toplantıda, ocak ayı dış ticaret rakamlarını kamuoyuyla paylaştı. Muş, "İhracatımız geçen yılın Ocak ayına göre yüzde 17 artışla 17,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam tüm zamanların en yüksek Ocak ayı ihracatıdır. Ocak ayı ithalatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, ocak ayında yaşanan son yılların en ağır ve beklenmedik kış koşulları ile enerji fiyatlarındaki artışların bir sonucu olarak 28 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" dedi.