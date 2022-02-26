Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları, (THY) Rusya'nın saldırısı sonrası hava sahasının sivil uçuşlara kapalı olması nedeniyle Ukrayna'ya komşu ülkelerden Türkiye'ye dönecek yolcular için "özel ücret" uygulayacağını duyurdu.

MAKSİMUM 220 DOLAR OLACAK

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'den yaptığı açıklamada, "Ukrayna'ya komşu ülkeler Moldova, Macaristan, Polonya, Bulgaristan ve Romanya'dan ülkemize dönecek vatandaşlarımız, size tanımlanan özel ücret ile biletinizi almak için satış ofislerimize ve havalimanlarındaki ofislerimize başvurunuz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, THY'nin söz konusu bilet fiyatlarını maksimum 220 dolar olarak sabitlediği öğrenildi.

Putin'den Ukrayna'ya ikinci saldırı emri geldi! Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş 3. gününde devam ederken, Ukrayna lideri Viladimir Zelenski ülkeyi savunmaya devam edeceklerini belirterek şartların ağır olması nedeniyle müzakereyi reddettiklerini açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in müzakereyi reddetmesi üzerine tüm birliklere bütün istikametlerde saldırıya geçme emri verildiğini açıkladı.

ABD'den Ukrayna'ya 350 milyon dolarlık askeri yardım ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Savunma Bakanlıklarını Ukrayna'ya 350 milyon dolarlık yapması konusunda yetkilendirdiğini açıkladı.

Ukrayna'dan müzakere açıklaması: Koşulları kabul edilemez olduğu için reddettik Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 2. gününde Ukrayna Lideri Viladimir Zelenskiy'den Rusya Devlet Başkanı Putin'e 'masaya oturalım' çağrısı yapılmış, bunun üzerine müzakereler için Rusya'dan olumlu cevap alınmıştı. Ancak bugün Ukrayna, koşulların ağır olması nedeniyle Moskova ile müzakereleri reddettiklerini açıkladı.