Türkiye Gazetesi

Türk turizminin krizlere hazırlıklı olduğunun altını çizen Cornelia Diamond Golf Resort Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya “2022 yılı için umutlarımız da hedeflerimiz de yüksekti. Antalya ve Belek bölgesi başta olmak üzere Akdeniz çanağındaki turizm bölgelerimiz için en önemli iki pazar olan Rusya ve Ukrayna’daki gelişmeler hedeflerimizi, planlarımızı revize etmeyi gerektirebilir. Rusya’nın rezervasyon akışı Ukrayna’ya göre daha rahat şu anda. Gelişmeler bizi belli ölçüde hedefimizden uzaklaştırabilir ama diğer tüm güçlü pazarlarımıza ve de muhtelif alternatif pazarlara odaklanarak yine de iyi sonuçlar alabileceğimizi düşünüyoruz” dedi. Antalya’ya 2019 yılında 15 milyonu aşan turist geldiğini hatırlatan Alkaya “2019'da 5,5 milyon Rus ağırladık ve Rusya, Almanya’yı geride bırakarak birinci sıraya yükseldi. İkinci olarak 2,6 milyon Alman gelmiş, üçüncü sırada Ukrayna var. Bir milyon civarında Ukraynalı gelmiş. Krizin derinleşmemesi en büyük temennimiz. Süreci turizmciler olarak takip ediyoruz” diye konuştu.

Turizm tarihinin en iyi dönemi: Erken rezervasyon katlandı Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar turizmde son 22 yılın en iyi erken rezervasyon dönemini yaşadıklarını belirterek “İç piyasada satışlarımız son üç ayda yüzde 40 arttı. Bu yıl 10 milyon yerli turistin tatil yapmasını bekliyoruz” dedi.

Turizm gelirleri katlandı! Pandemi sebebiyle 2020’de önemli oranda gerileyen turizim gelirleri geçen yıl yüzde 100’ün üzerinde arttı. Türkiye'nin turizm geliri, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 103 artarak 24 milyar 482 milyon 332 bin dolara yükseldi.