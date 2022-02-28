Türkiye Gazetesi

Ukrayna'da çatışmalar devam ederken ve Batı-Rusya arasındaki gerilim tırmanırken, piyasalarda da yeni hafta hareketli başladı. Jeopolitik risklerin tavan yaptığı dönemde, yatırımcılarda ortaya çıkan "riskten kaçınma" ve "güvenli limana sığınma" eğilimi, altın fiyatları üzerinde etkili oluyor. Bugün Rusya ve Ukrayna heyetlerinin Belarus'ta başlayacak ilk diplomatik temasları öncesinde, altında da bekleyiş hakim... Ons altın (saat 11.25 itibarıyla) 1900 dolara yakın seyrediyor. Gram altın da aynı saat itibarıyla 845 TL civarında bulunuyor.

YATIRIMCILAR DA TETİKTE!.. ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Belarus'taki görüşmelerden gelecek neticelere göre yatırımcılar; "altın fiyatları ne olacak", "atın fiyatları yükselir mi" , "altın alınır mı, satılır mı" sorularının cevaplarını arıyor. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Gazetemizin Ekonomisti Ömer Faruk Bingöl şu öngörüleri paylaştı:

ÖNCE 'ONS'A DİKKAT!..

Altında 'ons' tarafında birkaç haftadır 'yukarı' devam eden hareket vardı zaten. Gram altın da buradan etkilenerek '750-810' bandını yukarı doğru kırmıştı. Geçen hafta ilk sıcak çatışmalar çıktığında, ons 1976 dolara kadar çıktı ancak cuma akşamı 1887'den kapandı. Volatilite oldukça yükseldi. Gram altın da bu süreçte 920'ye kadar yükselip, 839'dan geçen haftayı haftayı tamamlamıştı. Yeni haftada küresel bir gerilim devam ediyor. Bu sebeple altın yatırımcısının ilk odak noktası 'ons' olacak.

Dün gece ilk işlemlerde fiyat boşluklu (GAP'lı) bir açılış yaşandı ve 'ons'ta 1930 dolar görüldü. Sabah saatlerinde yeniden 1900 dolara doğru geri çekilme gözlemliyoruz. Belarus görüşmeleri ile ilgili beklentiler çok pozitif olmasa bile, yatırımcılar gelebilecek haberlere kilitlenmiş durumda. 'Ons'ta 1890-1880 bölgesi oldukça önemli bir destek olarak öne çıkıyor. Bu seviyeler korunduğu müddetçe 'ons'ta yükseliş hevesi devam edecek gibi görünüyor. Kaldı ki Ukrayna dışında, bir Batı-Rusya gerilimi yaşanıyor. Bu soğuk savaş da, önümüzdeki süreçte risk algısını yüksek düzeyde tutacak. 'Devam ettiği müddetçe' bu gerilimden altın fiyatlarının da beslenme ihtimali yüksek gibi görünüyor.

GRAM ALTIN NE OLACAK?

Yerli yatırımcıların takip ettiği gram altında da sabah saatlerinde 865'e doğru bir hareketlilik yaşandı. Ardından ons ve kısmi olarak dolarda yaşanan gerilemeye bağlı olarak fiyatlar tekrar 845 TL'ye doğru düştü. Gram altın için şunları söyleyebiliriz; bugünkü şartlarda 810 TL'nin altı zor gibi görünüyor. Dolarda da kısa vadede dikkat çeken '13,70-13,80 bandının üzerinde tutunma' çabasını dikkate alırsak; gram altında 810-840 TL arasındaki hareketler 'bekleme ve fırsat kollama' noktaları olarak öne çıkacak gibi görünüyor. Yatırımcılar bu süreçte; hem sıcak çatışma bölgesi Ukrayna'dan gelecek haberleri hem de Batı-Rusya arasındaki gerilimi dikkatle takip etmeli. Muhtemel bir 'tansiyon düşüşü'ne karşı kâr satışları da yaşanabileceğinden, kayıp-kazanç açısından oldukça dikkatli ve temkinli olunması gereken bir süreçten geçiyoruz.

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