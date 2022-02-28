Peş peşe gelen zam haberlerinin ardından bu defa indirim haberi geldi, üstelik fiyatlar pomya da yansıyacak. Motorinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 96 kuruş, benzinin litre fiyatına 72 kuruş indirim yapılacak, LPG'de ise 33 kuruş zam uygulanacak. Yapılan bu indirimlerin pompa satış fiyatlarına yansıyacağı öğrenildi.
Benzine gelen zamlar, vatandaşları LPG’ye yöneltti Son günlerde peş peşe gelen zamlar sonucu benzin ile LPG arasındaki fark 7 liraya ulaştı. 16 lira 90 kuruş seviyesinde seyreden benzinin maliyetinden kaçan vatandaş LPG’ye yöneldi. 9 lira 70 kuruştan satılan LPG daha az maliyetli araç kullanmak isteyen vatandaşların tercihi oldu.
Bir litre benzin ile bir aylık tüp ihtiyacını gideriyor Bitlis’in Tatvan ilçesinde yaşayan Barış Karaca isimli vatandaş, kendi tasarladığı bir düzenek sayesinde tüp ihtiyacını karşılıyor. Bir litrelik benzinle bir aylık tüp ihtiyacını giderdiğini söyledi.
Benzin ve motorine indirim geldi
Benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim geliyor, fiyatlar pompaya da yansıyacak. İşte detaylar...
Peş peşe gelen zam haberlerinin ardından bu defa indirim haberi geldi, üstelik fiyatlar pomya da yansıyacak. Motorinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 96 kuruş, benzinin litre fiyatına 72 kuruş indirim yapılacak, LPG'de ise 33 kuruş zam uygulanacak. Yapılan bu indirimlerin pompa satış fiyatlarına yansıyacağı öğrenildi.
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