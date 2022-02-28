Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı ardından gündemi değerlendirdiği bir basın toplantısı düzenledi. Elektrikteki yeni düzenleme ile ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmüştür. Meskenlerdeki elektrikte kullanım kotası günlük 8 aylık 240 kilovatsaate çıkarıldı." ifadelerini kullandı.

TİCARETHANELERE YÜZDE 25 NDİRİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, ''Elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemeyi de bugün netleştirdik. Meskenler ile tarımsal sulama da kullanılan elektriğin KDV’si yüzde 18 den 8’ e düşürülmüştür. Meskenlerdeki düşük tarife sınırı günlük 8 kilovatsaate, aylık 240 kilovatsaate yükseltilmiştir.Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kilovatsaate, aylık 900 kilovatsaate kadar tüketimi olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanacak'' ifadelerini kullandı.

LİSANS ÖĞRENCİLERİNE BURS MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir müjde de öğrencilere verdi. Erdoğan, ''Öğrencilere ve araştırmacılara TÜBİTAK'dan sağladığımız burslarda ciddi iyileştirmeler yapıyoruz. Lisans öğrencisi bursu bin 250 liraya çıkarıyoruz. Aynı şekilde başarı performanslarına göre yüksek lisans öğrencileri 3 bin il4,250 doktora, 5 bin 500 -7500 arası, doktora sonrası araştırmalarda, 7,500 -10 bin arasında aylık burs alabileceklerdir. Stajyer araştırma burs programını uygulamaya almıştık. STAR programını yeniden açıyoruz. Bugün almaya başlayacağımız çağrı ile 2300 öğrencimizi destekleyeceğiz.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası duyurdu: Montrö’yü kullanma kararındayız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Ne Rusya'dan ne de Ukrayna'dan vazgeçmeyeceğiz." diyerek Montrö Sözleşmesi'nin kullanılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz darbecilere alkış tutanları unutmamıştır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Tanıtımı ve “Şule” Belgeseli Gösterimi Programı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan 28 Şubat aktörlerinin bizim dönemimizde cezalandırıldığını Türk demokrasisinin rüştü isbat ettiği açıklamalarında bulundu. Erdoğan, "Milletimiz darbelere darbecilere alkış tutanları unutmamıştır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.