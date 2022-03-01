Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Rusya’nın küresel SWIFT sisteminden çıkarılması Türkiye ile olan ticaretine olumsuz yansıyacak. İş dünyası temsilcileri iki ülkenin ticaretinde yüzde 80 ile dolar kullanıldığını, yüzde 10 avro ve yüzde 10’da ruble ile ticaret yapıldığını belirterek, sistem dışı kalan bir Rusya’nın Türkiye’ye ödeme yapmakta güçlük çekeceği görüşünde birleşiyor. Ayrıca ruble ile yapılan ticaretin artırılması durumunda bile mevcut savaş ortamında devalüasyona uğrayan bir ruble ile ticaret yapmanın sağlıklı olmayacağı da belirtiliyor. Alternatif ödeme yolları arasında nakit para transferi veya kripto ticareti öne çıkıyor. Ancak iş dünyası temsilcileri, bunun da büyük ödemelerde risk oluşturacağını söylüyor.

TİCARET DEVAM EDER

Prof. Dr. Emre Alkin, Rusya’ya uygulanan küresel yaptırımlardan Türkiye’nin de mutlaka etkileneceğini belirterek “Ancak şunu unutmamak gerekiyor. Küresel ticaretin yalnızca yüzde 20’si kadarı bankalar tarafından yapılıyor. Dolayısıyla Türkiye ile Rusya arasında ilk etapta ticaret ve para transferleri boyutunda bir problem yaşansa da orta vadede bu, çözülebilecek duruma gelecektir. Alternatifler üretilebilir. Kısacası ticaret devam eder. Tabii hiçbir ticaret insan hayatından önemli değil” dedi.

TIRLAR GÜMRÜKTE BEKLİYOR

HISİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu da Rusya’nın Türkiye için önemli bir ticaret partneri olduğunu belirterek “Şu an için çok yeni bir gelişme. Alternatif ödeme yöntemleri oluşturulabilir. TAKASBANK devreye girebilir. Ancak biraz zamana ihtiyaç var. Rusya’daki müşterilerimize ulaşmakta bile zorluk çekiyor. Gümrüklerde bekleyen tırlar var. Sıcak çatışmanın bitmesi sonrası ticareti konuşmak doğru olacaktır” diye konuştu.

İPTALLER BAŞLADI

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Karaca “Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü olarak 2021’de Rusya’ya 286 milyon dolar, Ukrayna’ya 173 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik, yolcu beraberinde götürülen malları da sayarsak sadece hazır giyim sektörü olarak 1 milyar dolara yakın bir ticaret hacmimiz var. Önümüzdeki dönemde Rusya’da yapılacak olan fuarlarda şirketlerin katılım iptallerini görüyoruz. Komşularımız olan bu iki ülke arasında yaşanan savaştan en fazla etkilenecek ülkelerden biriyiz. Bugün itibari ile bazı Rusya bankalarının SWIFT uygulamasından çıkarılması ödeme gelmesini engelleyecektir. Bu da ödemeler dengesini bozacak bir durum” ifadelerini kullandı.

RUSYA İLE TİCARET

> Türk müteahhitlerinin Rusya’da devam eden 150 projesi yer alıyor. Yalnızca geçen yıl 11 milyar dolar değerinde 30 yeni projeye imza atıldı.

> Rusya 2021'de Türkiye'ye en fazla turist gönderen ülke oldu. Yıl boyu yaklaşık 30 milyon ziyaretçiyi kabul eden Türkiye'yi 4,6 milyondan fazla Rus vatandaşı ziyaret etti.

> Rusya ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi, 2021 yılı sonu itibarıyla 32,5 milyar dolara yükseldi. Bunun 5,5 milyar doları ihracat, 27,5 milyar doları ithalat olarak gerçekleşti.

NE ALIYORUZ?..

> Enerji türleri, hububat, hayvansal ve bitkisel ürünler, metal cevherleri, mineral yakıtlar, gübre, inorganik kimyasallar, kıymetli metal, radyoaktif elementler, plastikler ve mamulleri, kâğıt ve karton, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, demir-çelik, bakır ve bakırdan eşya, kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları.

NE SATIYORUZ?..

Demir-Çelik, yaş meyve-sebze, deniz ürünleri, süt ve süt ürünler, işlenmiş gıda maddeleri, fındık, kimyevi maddeler, tekstil ve hazır giyim.

HALDE SEVKİYAT DURDU FİYATLAR DÜŞTÜ

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik olarak başlattığı operasyon Antalya halini vurdu. Operasyon sebebi ile Ukrayna ve Rusya ihracatı dururken haldeki ürünler bir hafta öncesine göre yüzde 50, domates yüzde 60 civarında ucuzladı. Antalya halinde domates 15 TL’den 5 TL’ye, sivri biber 16 TL’den 11 TL’ye, patlıcan 13 TL’den 11 TL’ye, kabak 17 TL’den 8 TL’ye salatalık 17 TL’den 14 TL’ye kadar düştü.

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan “Rusya’ya ihracatta kotamız dolmuştu ancak Belarus üzerinden girebiliyorduk. Ukrayna sevkiyatlarımız da tamamen durdu” dedi. Toptancı Hal Kompleksi Komisyoncular Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz da “Üreticimiz için fiyatların düşmesi iyi olmadı. Fiyatlarda düşmeler Antalya haline yansıdı. Bizden sonra market ve pazarcılar ne yapar bilmiyorum. Umarım onlar da yansıtır” diye konuştu.

Alternatif pazarlar öne çıkıyor: İhracatımız zarar görmeyecek Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmasıyla gözler alternatif pazarlara çevrildi. İş adamları rotayı İsrail ve Afrika’ya yöneltirken, gıda ithalatında ise Kanada, Meksika ve Avustralya gibi ülkeler öne çıkıyor

Hamsi ihracatı azaldı Türkiye’den bu yılın Ocak ayında 12 ülkeye yapılan hamsi ihracatından toplam 101 bin 486 kilogram karşılığı 485 bin 884 dolar döviz girdisi elde edildi. En fazla hamsi ihracatı Fransa’ya, en az ihracat ise Kenya’ya yapıldı. Bir önceki yılın aynı döneminde hamsi ihracatından 920 bin 17 dolar döviz girdisi sağlanmıştı.