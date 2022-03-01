Türkiye Gazetesi

En son bazı önemli Rus bankalarının uluslararası para transferi sistemi SWIFT’ten çıkarılması adımı gelmişti. Rusya’ya yönelik SWIFT yaptırımına Japonya ve Güney Kore de katılacağını açıkladı. Bütün bu yaptırım açıklamalarının ardından Rus ekonomisi sallandı.

> Rus rublesi dolar ve avro karşısında yüzde 25 civarında değer kaybetti.

> Dolar/ruble paritesi 94,9’dan 117,8 seviyesine, avro/ruble paritesi de 104,2’den 132,8’e çıktı.

> Geçen hafta yaklaşık yüzde 25 değer kaybeden Moskova Borsasının, ikinci bir talimata kadar işlemlere kapalı olacağı duyuruldu.

> Yaptırımlar sebebiyle Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 9,5’ten yüzde 20’ye çıkardı.

> Rusya Maliye Bakanlığı, Rus ihracatçılarına dış ticaretteki döviz kazançlarının yüzde 80’ini satma zorunluluğu getirdi.

> Kur hareketi ve müeyyideler sebebiyle ülkede gıda ve teknoloji başta olmak üzere bütün ürünlere ciddi zamlar bekleniyor.

AYLIK ENFLASYONUN REKOR KIRMASI BEKLENİYOR

> Rus medyası ve ekonomistler, ülkede aylık enflasyonun yüzde 150'lere kadar çıkabileceğini belirtiyor.

> Sberbank, 10 gün boyunca yatırım hesaplarından para çekişlerini yasakladı.

> Avrupa'da da doğalgaz fiyatları, haftaya yüzde 35 artışla başladı. Yeni ekonomik yaptırımlar, Avrupa’ya gaz tedarikine yönelik endişelerin artmasına sebep oldu.

> Hollanda merkezli doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören gaz fiyatı, geçen hafta 93 avrodan kapanmıştı. Söz konusu fiyat, 125 avroya kadar çıktı. AB ülkeleri, mevcut durumda gaz ihtiyacının yüzde 40’ını Rusya'dan tedarik ediyor.

800 milyar dolarlık SWIFT faturası Batı ülkeleri, Rusya'nın, küresel ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması için "karar almak üzere" bugün bir araya geliyor. Ülkenin 800 milyar dolarlık dış ticareti SWIFT üzerinden yapılıyor. Petrol, doğalgaz, buğday, mısır, paladyum, alüminyum, gübre gibi ürünlerde dünyada önemli tedarikçi olan Rusya'ya bu yaptırım uygulanırsa; dünyanın da bu ürünlere erişmesinin zorlaşması ve fiyatların daha artması bekleniyor.