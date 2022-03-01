Türkiye Gazetesi

Türkiye böylece G20, OECD ve AB ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke oldu. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 42,8 artarak 7 trilyon 209 milyar 40 milyon lira olarak gerçekleşti. Kişi başı millî gelir ise 9 bin 539 dolar olarak hesaplandı.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2021 yılında bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak, hizmet faaliyetleri toplam katma değeri yüzde 21,1, diğer hizmetler yüzde 20,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 20,2, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 17,3, sanayi yüzde 16,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 7 ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3,5 arttı. Söz konusu dönemde, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 9, tarım sektörü yüzde 2,2 ve inşaat sektörü ise yüzde 0,9 azaldı. Büyüme rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati “Bu performans ile 2021 yılında verisi açıklanan G20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülke olduk” ifadelerine yer verdi.

İHRACAT LOKOMOTİF OLDU

> Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Sıkıntıda olan sektörler başta olmak üzere verilecek destekler büyümeyi sürdürülebilir kılacaktır. Şimdi enflasyonla mücadeleye, 2022'ye odaklanma zamanı.

> Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle: Net ihracatın büyümeye katkısı 4,9 puan oldu. 2021 yılı büyümemizin yüzde 44,2’si ihracat katkısıyla gerçekleşti. Türkiye’nin üretim, istihdam ve kalkınmasının itici gücü olmaya devam edeceğiz.

> Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Başkanı Mahmut Asmalı: Yılın son çeyreğinde yüzde 9,1 büyüme başarısı gösteren Türkiye ekonomisi hem küresel hem de bölgesel üretim üssü olma iddiasını perçinlemiştir.

> İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan: Gelecekte öncelikle enflasyonu düşürerek büyümeyi kalıcı ve sürdürülebilir kılarak toplumsal refaha yansıtabilmeliyiz.

> İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç: Salgının başından bu yana üst üste 6 çeyrektir büyüyen ekonomimiz, bu trendin geçici olmadığını gösteriyor. Bu hükûmetimiz, iş dünyamız ve halkımızın ortak başarısıdır.

Rusya ekonomisi kaybediyor Batı ülkeleri, Ukrayna’ya saldıran Rusya’ya ağır ekonomik bedel ödetmek için özellikle finans, enerji ve ulaşımla birlikte, ticaret ve bireysel kısıtlamaları da içeren çok sayıda yaptırımı yürürlüğe koydu.

TÜİK açıkladı: Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11 büyüdü Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı ekonomik büyüme verisini açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 9,1 büyüme kaydetti.