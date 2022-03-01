Türkiye Gazetesi

Nikkei'nin haberine göre Toyota, Japonya'daki tüm tesislerinde araç üretimini durdurdu. Toyota küresel web sitesi konu hakkında bir açıklama yaparak, “Yerli bir tedarikçide (Kojima Industries Corporation) sistem arızası nedeniyle, Japonya'daki 14 fabrikada 28 hattın çalışmasını 1 Mart Salı günü askıya almaya karar verdik" dedi.

Kojima, klima sisteminde ve direksiyon simidinde kullanılan bileşenler de dahil olmak üzere hem dış hem de iç parçalar tedarik ediyor. Parçalar siber saldırıdan etkilenmezken Kojima'nın Toyota ile iletişim kuramadığı veya üretimi takip edemediği ortaya çıktı. Sorun, Toyota'nın, stoklamaya gerek kalmaması için parçaların kurulmadan hemen önce teslim edilmesini gerektiren "just in time" üretim sisteminde duraksamaya yol açtı.

TOYOTA "SİBER SALDIRI" DEMEDİ

Toyota, web sitesinde bir siber saldırıdan bahsetmezken, Kojima sorunu doğruladı. Bir Kojima yetkilisi Nikkei'ye, "Bir tür siber saldırıya uğradığımız doğru. Hasarı hala teyit ediyoruz ve birinci önceliğimiz Toyota'nın üretim sistemini mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatmak.” dedi.

Kamyon üreticisi Hino Motors ve Daihatsu Motor da dahil olmak üzere diğer iki Toyota ortağının siber saldırıdan etkilendiği bildirildi. Siber saldırının kökeni, kötü amaçlı yazılımın türü ve diğer ayrıntılar açıklanmadı.

Bununla birlikte Toyota, üretim hatlarını ne zaman yeniden başlatacağını açıklamadı. Ancak Japon hükümetinin soruşturmaya dahil olduğu bildiriliyor.

Toyota'dan, Japonya'da üretimi durdurma kararı Toyota Motor, yeni tip koronavirüsün otomobil parçaları sağlayan sektöre olumsuz etkisi sonucu Japonya'daki 11 tesisindeki üretimi durduracak.

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