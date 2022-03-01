Türkiye Gazetesi

LPG'ye dün yapılan 33 kuruşluk zammın ardından bir zam daha yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamada, “Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 02/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto gazda 61 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” denildi.

Benzine gelen zamlar, vatandaşları LPG’ye yöneltti Son günlerde peş peşe gelen zamlar sonucu benzin ile LPG arasındaki fark 7 liraya ulaştı. 16 lira 90 kuruş seviyesinde seyreden benzinin maliyetinden kaçan vatandaş LPG’ye yöneldi. 9 lira 70 kuruştan satılan LPG daha az maliyetli araç kullanmak isteyen vatandaşların tercihi oldu.

Benzin ve motorine indirim geldi Benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim geliyor, fiyatlar pompaya da yansıyacak. İşte detaylar...