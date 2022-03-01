Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası dünyayı doğalgaz ve petrol paniği sardı. Bugün, Uluslararası Enerji Ajansına (IEA) üye 31 ülkenin enerji bakanları, savaş gündemli bir toplantı yaptı.

31 ÜLKE ANLAŞTI

Toplantıda, savaş sebebiyle küresel petrol piyasalarında daralma ve fiyat oynaklığının arttığı belirtildi. Ticari stokların 2014'ten beri en düşük seviyede olduğu ve üretici ülkelerin ek arz sağlama konusunda sınırlı kabiliyetinin kaldığı bir dönemin yaşandığı belirtildi.

Üye ülke bakanları, küresel petrol piyasalarında tedarik sıkıntısı yaşanmayacağına yönelik güvence vermek amacıyla acil durum rezervlerinden 60 milyon varil petrolü kullanıma açma konusunda anlaştı.

TOPLAM REZERV 1,5 MİLYAR VARİL

IEA'ya üye ülkelerin acil durum petrol rezervleri 1,5 milyar varil seviyesinde bulunuyor. Bu anlaşma kapsamında toplam acil durum rezervlerinin yüzde 4'ü kullanıma sunulmuş olacak. Söz konusu rakam, 30 gün boyunca günlük 2 milyon varil petrol arzına karşılık geliyor.

IEA Başkanı Fatih Birol, enerji piyasalarındaki durumun ciddiyetini koruduğunu aktararak "Küresel enerji güvenliği tehdit altında ve kırılgan bir toparlanma döneminde olan dünya ekonomisini riske atıyor. IEA'ya üye ülkelerin piyasalarda istikrarı sağlamak için ilk etapta 60 milyon varil petrole erişim sağlaması yönündeki kararından memnunum" dedi.

RUS GAZİNA ALTERNATİF ARANIYOR

Ayrıca bakanlar, Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığını azaltmak için yeni tedarik kaynakları bulma ihtiyacını değerlendirdi. Bu kapsamda IEA'nın perşembe günü 10 maddelik bir plan açıklayacağı belirtildi.

RUSYA EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ PETROL ÜRETİCİSİ

IEA verilerine göre Rusya dünyanın en büyük üçüncü petrol üreticisi ve en büyük petrol ihracatçısı konumunda bulunuyor. Rusya'nın günlük 5 milyon varil ham petrol ihracatı küresel ticaretin yüzde 12'sini oluşturuyor. Ayrıca Rusya, petrol ihracatının yüzde 60'ını Avrupa'ya yapıyor.

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