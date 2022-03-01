Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş, her açıdan insanları etkiliyor. Avrupa'da doğalgaz fiyatları, savaş, Rusya'ya karşı uygulanan ekonomik yaptırımlar, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) arzında azalma ve gaz tedarik kesintileri endişeleri sebebiyle tırmandı.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı bugün megavatsaat başına 99 avrodan açılmıştı. Söz konusu doğalgaz kontratlarının fiyatı TSİ 20.00'de 125,5 avroya ulaştı. Böylece, Avrupa'da doğalgaz kontratları fiyatı gün içinde yüzde 27 yükseldi.

AB ülkeleri, mevcut durumda doğalgaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.

Acil durum rezervi kapsamında 60 milyon varil petrol kullanıma açılıyor Uluslararası Enerji Ajansına (IEA) üye 31 ülke, Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle toplandı. Ülkeler, acil durum rezervleri kapsamındaki 60 milyon varil petrolün kullanıma açılması konusunda anlaştı.

AB: Rus gazına bağımlılık derhal azalmalı... Bedel ödemeye hazır olmalıyız AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Birliği'nin hızlı bir şekilde petrol ve doğalgaza olan bağımlılığı azaltması gerektiğini vurgulayarak, Ukrayna’daki durumu Rus saldırganlığı yerine Putin saldırganlığı olarak nitelendirdi.

EPGİS duyurdu: LPG'ye zam Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), LPG'ye 61 kuruş zam geldiğini duyurdu.