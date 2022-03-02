Türkiye Gazetesi

Ukrayna-Rusya savaşının ardından ABD ve AB ülkeleri başta olmak üzere ağır yaptırımlar peş peşe duyuruldu. Rusya, özellikle ekonomik anlamda zorlayan yaptırımlara karşı harekete geçti. Bu kapsamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle, ülkeden nakit olarak 10 bin dolar üzeri döviz çıkartılması yasaklandı.

KREDİ İÇİN İZİN GEREKECEK

Kremlin, Putin tarafından imzalanan ve Rusya’ya yönelik yaptırımlarla ilgili önlemleri içeren kararnameyi yayımladı.

Rusya’ya yönelik yaptırım uygulayan ülkelerin şirket ve vatandaşlarına çeşitli kısıtlamalar getirildiğine işaret edilen açıklamada, “Yeni tedbirlerle, bu tür yabancı kişiler ve şirketlere ruble cinsinden kredi ve kredi sağlamaya yönelik işlemler izne tabi kılınmaktadır.” denildi.

Rusya’dan nakit döviz çıkarılmasına yönelik de kısıtlamaların getirildiği belirtilen açıklamada, “Rusya’dan nakit olarak 10 bin dolar üzeri döviz çıkartılması yasaklanmıştır.” ifadesine yer verildi.

Rusya'ya yaptırımlarla uçuşa geçti: Bitcoin 52 bin doları görebilir Bir yandan çatışmalar devam ediyor diğer yandan müzakerelerin süreceği belirtiliyor. Moskova yönetiminin Ukrayna'da tasarladığı konularda ısrarcı olduğu, müzakerelerin uzayacağı ve Batıdan yeni yaptırımların gelebileceği konuşuluyor. Ekonomist Ömer Faruk Bingöl, "Riskler artarsa Bitcoin'de 48-52 bin bandı söz konusu olabilir" dedi.

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AB 'Tarihte ilk kez deyip' duyurdu: Ukrayna’ya kritik destek Rusya’ya ağır yaptırım AB Komisyonu Başkanı Leyen, Avrupa'nın hava sahasınının Rus uçaklarına kapatacağını duyurarak Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımları açıkladı. Bununla birlikte Von der Leyen, AB'nin tarihinde ilk kez savaştaki bir ülke için silah alımı ve teslimatını finanse edeceklerini açıkladı.