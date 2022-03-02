Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

Çiftçinin elinde ürününün kalmayacağını söyleyen Bakan Pakdemirli “İhracatı başka pazarlara yönlendireceğiz. Arjantin, ABD, Avustralya, Baltık ülkeleri ve Karadeniz’e kıyısı olan Romanya, Bulgaristan gibi ülkelere ihracatın yapılması konusunu konuşuyoruz. Şu anda herkes kabuğuna kapanmış durumda. Süreci takip ediyoruz. Hiçbir şey Türkiye’nin elinde kalmayacak. İç pazara da dış pazara da yönelecek. Karadeniz’den sevkiyatlar hâlâ devam ediyor. Mal gelmiyor değil. Ancak aksamalar başladı. Önümüzdeki dönemde sevkiyatlar küçük gemilerle olacak. Bunlar, beklediğimiz senaryolar" diye konuştu.

Alternatif pazarlar öne çıkıyor: İhracatımız zarar görmeyecek Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmasıyla gözler alternatif pazarlara çevrildi. İş adamları rotayı İsrail ve Afrika’ya yöneltirken, gıda ithalatında ise Kanada, Meksika ve Avustralya gibi ülkeler öne çıkıyor