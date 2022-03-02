Türkiye Gazetesi

Canan Eraslan | BARCELONA

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, fuarda yerli ve millî teknolojilerimizi dünyaya tanıtarak küresel anlamda kullanımını sağlamak amacıyla uluslararası iş birliklerine imza attıklarını söyledi.

Önal, şu bilgileri verdi: Dünyanın sayılı teknoloji şirketlerinden Juniper Networks ve Net Insight ile yaptığımız güç birliğine yenileri ekledik. GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde Parellel Wireless ile Open RAN (Açık Radyo Erişimi) çözümünü pilot olarak belirlenen sahalarda test etmek üzere iş birliği yapma konusunda anlaştık. Bulut tabanlı yazılım şirketi Mavenir, sistem entegratörü Compro ve açık radyo erişim teknolojileri üzerinde çalışmalar yapan TIP (Telecom Infra Project) ile de Open vRAN konusunda bir saha denemesi yürütüyoruz. Korea Telekom ile 5G ve yapay zekâ teknolojileri üzerine attığımız imza, IoT tabanlı uygulamalara dayanan akıllı şehirleri kapsayan ‘akıllı alanlar’ projelerini kapsıyor. Nokia ile kritik endüstriyel uygulamalarda hataları minimuma düşürecek, üretimi ve verimliliği artıracak, 5G’nin düşük gecikme, yüksek bant genişliği ve yüksek hız kabiliyetlerini kullanan Endüstri 4.0 denemeleri yapıyoruz. Huawei ile imzaladığımız İyi Niyet Sözleşmesi ile 5G’ye hazır şebekelerin geliştirilmesi ve kaliteli şebeke uygulamaları için stratejik vizyon paylaşımının yanı sıra endüstriyel 5G uygulamalarını hayata geçirmek ve ekosistemi geliştirmek için çalışacağız. ZTE ve Netaş ile imzaladığımız İyi Niyet Sözleşmesi ile yeni nesil teknolojilerin ülkemizde hayata geçirilmesine yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz.

TURKCELL'DEN GALAXY S22 İŞ BİRLİĞİ

Turkcell ve Samsung, Barcelona’da ortak iş planı konusunda anlaşmaya vardı. Buna göre kontratlı satış, peşin satış, ön ödeme ve ‘Eskisini Getir Yenisini Götür’ kampanyaları gibi teklifleri devam ederken, bu ay piyasaya çıkacak olan Galaxy S22 serisi Turkcell Mağazalarında tüketiciyle buluşacak.

NETAŞ'TAN YERLİ ÜRÜN ATAĞI

Yerlileşme atağına kalkan Netaş, ZTE’nin sunucu ürünleri R5300 G4 ve ZTE R5300 G4X’i Türkiye’de ilk defa üretti. Ürünün Barcelona’daki tanıtımına Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ile ZTE ve Netaş yöneticileri katıldı.