Türkiye Gazetesi

Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki sunumu yayınlandı. Powell Mart ayında faiz artırımının uygun olduğunu düşündüğünü söyledi.

ENFLASYON TAMAMEN UKRAYNA SAVAŞINA BAĞLI

Powell, ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ne verdiği ifadeye ilişkin hazırladığı açıklamalarda, yüksek enflasyon ve "son derece sıkı" bir işgücü piyasasının daha yüksek faiz oranlarını gerektirdiğine dair temel Fed anlatısını yineledi.

Powell, milletvekillerine yaptığı açılış konuşmasında, Fed'in politika sıkılaştırmasında ne kadar ileri veya ne kadar hızlı gitmesi gerekebileceğine dair hiçbir ipucu vermedi. Fed yetkilileri enflasyon gelişmelerinin tamamen Ukrayna savaşına bağlı olduğunu vurguladı.

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