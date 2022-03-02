Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşından en çok etkilenen ülkelerden biri de Türkiye oldu. Bu ülkelere yapılan ihracat azaldı. Özellikle yaş sebze ve meyve ürünleri satışında düşüş yaşandı.

Antalya Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz, savaş sonrası durumu değerlendirdi. Fiyatlardaki düşüşün hızlı gerçekleştiğini belirten Yılmaz "Tırlarımız Ukrayna'ya giriş yapamadı, orada kaldı. Rusya'ya, Belarus'a gitmekte problem yaşadı. İhracatçılarımız da sıkıntı yaşamaya başladı. Savaşın çıkmasıyla beraber yurt dışına gidecek tırlarımız geri dönüş yaptı. Öyle olunca fiyatlarda hızlı düştü" dedi.

DOMATESİN FİYATI 5 TL'YE DÜŞTÜ

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı öncesinde domatesin 15-16 lira seviyelerinden satıldığına işaret eden Yılmaz, süreç içinde fiyatın 5-7 lira aralığına kadar indiği aktardı. Ürün satışının iç pazara yöneldiğini kaydeden Yılmaz "Ürünlerde düşüş ortalama yüzde 50 civarında görülüyor. Halde domates ortalama 5-10 lira aralığında satılıyor. Fiyatın düşmesinin en büyük sebebi ihracatın durması, hızlı düşüşün sebebi ise bu tırların hallerde kalması. Halciler o malları şu anda ellerinden çıkararak tüketiciye ulaştırdı. Antalya'da ihracat için günlük çıkan 30-40 tır şu anda çıkamıyor. İhracatçılarımız sıkıntılı durumda" değerlendirmesinde bulundu.

"RUBLE DEĞER KAYBETTİ, ZARARDAYIZ"

Başkan Yılmaz, daha önce Rusya ve Ukrayna'ya gönderilen ürünlerin paralarını alamadıklarını belirterek "Tahsilat problemi yaşanıyor. Şimdi Rusya'da ruble değer kaybetti. Biz ürünlerimizi veresiye göndermiştik. Devletimizin bir çözüm bulmasını istiyoruz. Rusya'ya ve Ukrayna'ya ihracat yapan firmalarımızın paralarının gelmesi sağlanabilir. Burada bir devlet müdahalesinin olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"1 MİLYON DOLARDAN AŞAĞI ALACAĞIMIZ YOK"

Yurt dışına ihracat yapan Ali Demir de Antalya Toptancı Hali'nde son bir haftadır sıkıntılı günler yaşandığını dile getirdi. Ürün satmakla ilgili bir problemleri olmadığını belirten Demir "Ürünümüzü bir şekilde iç piyasa veya başka ülkelere ihracat yaparak satıyoruz ama şu anda bu savaşla ilgili endişemiz bizim Ukrayna ve Rusya'ya sevk ettiğimiz ürünlerdeki alacaklarımız. Antalya bazında ortalama ihracat yapan firmaların 1 milyon dolardan aşağı alacakları yok. Tabii biz bu ürünlerin bedellerini çiftçiye bir şekilde ödüyoruz. Geçen hafta ödedik, bu hafta da öderiz ama gelecek haftalarda bu ürünlerin bedellerini ödememiz zor olacak" diye konuştu.

BİBERİN KİLOSU 12 TL

İhracatçı Ramazan Keskin de "Rusya ve Ukrayna bölgesine göre dikimi yapılan sebze ve meyveler var. Kaliforniya, Macar ve Şili gibi biber çeşitleri hep Rusya ile Ukrayna özelinde dikilen ürünler. Şu an için etkisini çok fazla hissetmesek de önümüzdeki günlerde bunu daha fazla göreceğiz" şeklinde konuştu. Geçen hafta biberin haldeki fiyatı 24 lira bandındayken bugün ise bu fiyatın 12 liraya kadar düştüğüne dikkati çeken Keskin, Rusya ve Ukrayna'dan alacakları için devlet desteği beklediklerini dile getirdi.



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