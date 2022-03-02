Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna'ya savaşının ardından 100 doları aşan ve kademeli olarak yükselen petrol fiyatları 10 dolar birden artış gösterdi. Söz konusu artışlar akaryakıt zamlarını beraberinde getirdi. Bu kapsamda Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesabı üzerinden akaryakıta gelen yeni zamları duyurdu.

POMPA FİYATLARINA YANSIYACAK

Brent petrolün varil fiyatı bu hafta yüzde 15, bu yıl yüzde 40 değer kazandı. Bu durum akaryakıt fiyatlarına da yansıması üzerine zam haberleri kaçınılmaz oldu. EPGİS'ten alınan bilgiye göre; 3 Mart Perşembe günü itibarıyla pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde motorine 1 lira 51 kuruş, benzine 88 kuruş zam geldi.

Zam sonrası benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 16,55 TL’den 17,43 TL’ye, Ankara’da 16,65 TL’den 17,53 TL’ye, İzmir’de 16,67 TL’den 17,55 TL’ye yükselecek.

Motorinde ise zam sonrası litre fiyatları İstanbul’da 16,05 TL’den 17,56 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 16,16 TL’den 17,67 TL’ye çıkacak.

EPGİS duyurdu: LPG'ye zam Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), LPG'ye 61 kuruş zam geldiğini duyurdu.

Benzine gelen zamlar, vatandaşları LPG’ye yöneltti Son günlerde peş peşe gelen zamlar sonucu benzin ile LPG arasındaki fark 7 liraya ulaştı. 16 lira 90 kuruş seviyesinde seyreden benzinin maliyetinden kaçan vatandaş LPG’ye yöneldi. 9 lira 70 kuruştan satılan LPG daha az maliyetli araç kullanmak isteyen vatandaşların tercihi oldu.

Son dakika: Benzin ve motorine zam Rusya'nın Ukrayna'ya harekat başlatması ile birlikte son 8 yılın zirvesini gören akaryakıta zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 1 lira 61 kuruş, motorine 1 lira 51 kuruş zam yapıldı.