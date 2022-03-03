Türkiye Gazetesi

Canan ERASLAN

Dünyanın son teknolojilerinin görücüye çıktığı Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2022) Türk şirketlerinin ihracat odaklı yenilikleri ön plana çıktı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) organizasyonu ile fuara katılan Teknopark İstanbul bünyesindeki 4 firma ve 2 girişimci de ürünlerini dünya devlerine tanıtma fırsatı sundu. Birçok irili ufaklı Türk şirketi de 5G'ye geçişle birlikte ihtiyaç duyulacak yazılım ve teknolojilerini tanıttı. Fuara katılım sağlayan Teknopark İstanbul şirketleri ve girişimcileri ise Lugath, İstlink, Pia Bilişim, Euto Energy, Quantwifi, Alcan şirketleri stratejik görüşmeler de yaptı. Türkiye'nin hizmet ihracatı kapsamında yer alan oyun ve yazılım ihracatçıları için de devletin yeni desteklerinin devreye gireceği müjdelendi.

İŞ BİRLİĞİNDE ÖNEMLİ İMZALAR

Türkiye'nin teknoloji şirketlerinden olan ve küçük teknoloji şirketlerine yatırım yaparak büyümelerini sağlayan Türk Telekom Genel Müdürü Ümit Önal da, Türkiye'yi 5G'de öncü yapmak için çalışmalara hız verdiklerini, bu yolculukta yerlilik oranının artırılmasına yönelik çalışmalara odaklandıklarını duyurdu. 5G ile en büyük farkın sanayi ve üretimde gerçekleşeceğini vurgulayan Önal, Huawei, Nokia, Korea Telecom, Juniper, Parallel Wireless, Mavenir, ONF, TIP gibi global oyuncuların yanı sıra TARNET, i2i, Compro, Odine Solutions ile iş birliği anlaşmaları imzaladıklarını söyledi.

BİRKAÇ YIL İÇİNDE ÜÇE KATLANABİLİR

Türkiye'de 5G altyapısını yapan şirketlerden olan Global Telekom ve Entegre Teknolojiler AŞ'nin Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Bağören de, sadece 5G için yıllık 3 milyar dolarlık pazardan bahsedildiğini ifade etti. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç de Türkiye'nin bu potansiye rağmen henüz 2-2,5 milyar dolarlık teknoloji ihracatı gerçekleştirdiğini, bunun 5G ile birkaç kat artmasının beklendiğini ifade etti. Yazılım ve oyun ihracatçılarına destek için devletin önemli çalışmalar yaptığını; fikri, geliştirdiği teknolojisi, gerçekleştirdiği yazılımı olanların İstanbul Teknopark'ta gerekli bütün destekleri alabileceğini söyledi. Şirketler, yatırım ajansları ve girişimcilerin ortak görüşü ise, 5G yatırımları ve yazılımların desteklenmesi ile teknoloji ihracatının birkaç yıl içinde üçe katlanabileceği yönünde.

Türk firmaları teknoloji devleriyle masaya oturdu Barcelona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’ne yerli ve millî teknolojilerle çıkarma yapan Türk şirketleri, dünya devleriyle masaya oturdu.

Türkiye harekete geçti: Milli teknolojimiz gizli tutulacak Türkiye, savunma sanayii alanında ihracat gerçekleştirdiği ülkelerle, bilgilerin gizli tutulması için harekete geçti.