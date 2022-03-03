Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

AK Parti, şirketlerin mevduatlarını da 'garanti' kapsamına almaya hazırlanıyor. Hazırlıkları devam eden taslağa göre, halen gerçek kişilerin bankalardaki mevduatlarına uygulanan 200 bin liralık güvencenin, tüzel kişiler için de getirilmesi öngörülüyor.

Buna göre, şirketlerin bankalardaki mevduatlarının da 200 bin liralık bölümü devlet güvencesinde olacak. Böylece tüzel kişilere ait olan hesapların 300 milyar lirası sigortalanmış olacak. Taslakla ayrıca TMSF bünyesindeki FETÖ şirketlerinin satışı için de düzenleme öngörülüyor. Buna göre TMSF bünyesindeki şirketler daha etkin ve verimli yönetilmesi için satışa çıkarılacak. Satıştan elde edilecek gelir bankada bloke edilip nemalandırılacak. Şirketlerle ilgili yargı süreci tamamlandıktan sonra, davalar kamu lehine sonuçlanırsa, bloke edilen gelir Hazine’ye aktarılacak.

Kamunun aleyhine sonuçlanacak davalarda satıştan elde edilen gelir şirket sahiplerine verilecek. AK Parti kurmayları "TSMF bir şirkete el koyduğunda kısa süre içinde satacak. Bu şirketlerin profesyonel yönetilmesi için satışlarının doğru olacağına karar verildi" açıklaması yaptı.

Şirketlerin döviz mevduatlarında rekor düşüş Tüzel kişilere yönelik kur korumalı mevduat ürünü döviz mevduatı rakamlarında rekor düşüşe neden oldu.

BDDK kur korumalı mevduat verilerini yayımlayacak BDDK kur korumalı mevduat verilerini 14 Şubat'tan itibaren paylaşacağını duyurdu. BDDK tarafından, 7 Şubat itibarıyla hesaplardaki toplam tutarın 313 milyar liraya ulaştığı açıklandı.