Türkiye Gazetesi

2022 yılının ikinci enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı.

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre %25,98 artış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış %11,89 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %22,24 ile eğitim, %26,87 ile giyim ve ayakkabı ve %32,86 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %75,75 ile ulaştırma, %64,83 ile ev eşyası, %64,47 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Şubat ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,30 ile giyim ve ayakkabı, %0,44 ile alkollü içecekler ve tütün ve %1,49 ile konut oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Şubat ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %8,41 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %7,00 ile ev eşyası, %6,39 ile sağlık oldu.

Şubat 2022'de, endekste kapsanan 409 maddeden, 53 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 24 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 332 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Şubat ayı enflasyon rakamı açıklandı! Türkiye İstatistik Kurumu şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan son verilere göre enflasyon şubat ayında aylık bazda yüzde 4,81 artış gösterdi. Enflasyon yıllık bazda ise yüzde 54,44 oldu. Ocak ayında tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 48,69, aylık bazda yüzde 11,10 artış göstermişti.

Enflasyon timi görevde: Hedef günde 2 bin adres Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kurulan ve her ekipte 2 vergi müfettişi ve 2 gelir uzmanının da yer aldığı ‘Enflasyon Timi’ denetimlerine başladı. 35 faaliyet alanında denetimlerini sürdürecek olan enflasyon timi bugüne kadar 10 bin 366 adrese denetim yaptı. Yüzde 40'ının İstanbul'da yapıldığı denetimlerde günde 2 bin üretim ve satış yerinin denetlenmesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz, döviz ve enflasyon prangalarını kıracağız Engelli Memurlar Ataması programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuda istihdam edilen engelli sayısının 192 bine dayandığını duyurarak "2030 Engelsiz Vizyon Belgesiyle tüm çalışmaları daha ileriye taşımayı temin etmeyi hedefliyoruz" açıklamalarında bulundu. Erdoğan atama programında ekonomi mesajı verdi. "Vatandaşlarımızı bugünkü sıkıntılardan kurtaracağız" diyen Erdoğan, "Faiz, döviz ve enflasyon prangalarını kıracağız" dedi.