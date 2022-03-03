Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜFE'de 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre %25,98 artış gerçekleşti.

MART AYI KİRA ZAM ORANI BELLİ OLDU

Şubat ayı enflasyon verisinin 12 aylık ortalaması baz alınarak hesaplanan kira zam oranına göre mart ayında kontratını yenileyecek kiracılar için yapılabilecek en yüksek zam oranı yüzde 25,98'i aşamayacak.

Şubat ayı enflasyon rakamı açıklandı! Türkiye İstatistik Kurumu şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan son verilere göre enflasyon şubat ayında aylık bazda yüzde 4,81 artış gösterdi. Enflasyon yıllık bazda ise yüzde 54,44 oldu. Ocak ayında tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 48,69, aylık bazda yüzde 11,10 artış göstermişti.

Enflasyon timi görevde: Hedef günde 2 bin adres Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kurulan ve her ekipte 2 vergi müfettişi ve 2 gelir uzmanının da yer aldığı ‘Enflasyon Timi’ denetimlerine başladı. 35 faaliyet alanında denetimlerini sürdürecek olan enflasyon timi bugüne kadar 10 bin 366 adrese denetim yaptı. Yüzde 40'ının İstanbul'da yapıldığı denetimlerde günde 2 bin üretim ve satış yerinin denetlenmesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz, döviz ve enflasyon prangalarını kıracağız Engelli Memurlar Ataması programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuda istihdam edilen engelli sayısının 192 bine dayandığını duyurarak "2030 Engelsiz Vizyon Belgesiyle tüm çalışmaları daha ileriye taşımayı temin etmeyi hedefliyoruz" açıklamalarında bulundu. Erdoğan atama programında ekonomi mesajı verdi. "Vatandaşlarımızı bugünkü sıkıntılardan kurtaracağız" diyen Erdoğan, "Faiz, döviz ve enflasyon prangalarını kıracağız" dedi.