Türkiye Gazetesi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde ekmek satışı yapan bir fırıncı ekmeğin fiyatını 1,25 TL’ye indirdi. Vatandaşların yoğun ilgi göstermesiyle mahalledeki zincir marketler harekete geçerek, ekmeğin fiyatını 1 TL’ye kadar indirdi. Zincir marketlerinin yaptığı indirimi gören vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

ZİNCİR MARKETLERİ DİZE GETİRDİ

Fırıncının yaptığı indirim karşısında yarışa giren zincir marketler, vatandaşları şaşkına çevirmiş durumda. İlçede bulunan diğer mahallelerdeki şubeler ise ekmeği halen 2,5 liradan satmaya devam ediyor.

Mahalle sakinleri ise fırının fiyatları 1 TL’ye indirilmesi ile marketlerin 80 kuruşa kadar indireceği yorumunu yaparken, vatandaşların ekmeğin 1,25 liraya satıldığı fırından ekmek satın alabilmek için yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

YAZILARI HEMEN SÖKTÜLER

Gazetecilerin çekim yaptığını fark eden market çalışanları ise kapıda yazılı olan “Ekmek 1 TL” yazılarını anında söktü. Tekirdağ’da ekmek fiyatlarının 2 buçuk liraya çıktığı dönemde Süleymanpaşa Belediyesinin halk ekmek için faaliyetlere başlaması da ekmek fiyatlarında geri adım attırmıştı.

“BENİM SAYEMDE İNDİRDİLER”

Fırının işletmecilerinden Efe Yakup Bayrak Çeken yaptığı açıklamada, “Tekirdağ’da şuanda 30 tane marketi varsa, sadece benim reyonlarımın dibinde bir liraya indirdi. Ben şimdi mahalleye 1,25’e ekmek getirdim. Bana rekabet olsun diye ekmeği 1 liraya indirdiler ekmek satamayayım gideyim diye. Allah’a şükür buna rağmen milletimiz geliyor bizi tercih ediyor” açıklamasında bulundu.

“EN UFAK BİR GİRİŞİM OLMADI”

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de yaptığı açıklamada, “Biliyorsunuz Tüm Türkiye’de Büyükşehir Belediyeleri tarafından halk ekmek fabrikaları kurulur. Kurdukları bu halk ekmek sayesinde de özellikle dar gelirli vatandaşlarımıza ucuz ekmek verilir. Bunu normalde büyükşehir belediyeleri üstlenir. Maalesef biz yaklaşık sekiz yıldır büyükşehiriz. Bu konuyla ilgili en ufak bir girişim olmadı. Bu girişim olmadığı içinde bir bölgeye bakıyorsunuz 2 lira bir ilçeye bakıyorsunuz 2,5 lira, şimdi de ekmek fiyatları ile ilgili 3 lira konuşuluyor.” dedi.

HALK EKMEK SAHAYA İNİYOR

Halk ekmeğin sahada daha aktif bir hale geleceğini belirten Yüksel, “Halk ekmek ucuz ekmek satarak vatandaşa ucuz ekmek veriyor. Ama şehirdeki ekmek fiyatlarının da dengesini oluşturuyor. Biz ilçe belediyesi olarak kendimiz bu işin içerisine girmek zorunda kaldık. Şuanda esnafımız çok küçük karlarla ekmek satıyor. Hem de özel kurumlar fabrikasyon ekmek üreten vatandaşlarımızda çok düşük fiyatlarla ekmek satıyor. Şuanda Süleymanpaşa’da 1 TL’den 3 liraya kadar ekmek satılıyor. Odun ekmekler 2 buçuk lira fabrikasyon ekmek ise 1.25 liraya satılıyor. Biz de Süleymanpaşa’da yaklaşık 26 fırının koordinasyonuyla bir çalışma yürüttük. Şehrin değişik noktalarında odun ekmeği biz 1,5 liradan satış yapacağız. 0 karla vatandaşımıza ekmek satılmış olacak. Biz hafta başı itibarıyla ekmek satışımıza başlamış olacağız. Büfeleri koyduk şimdi giydirmeleri yapılıyor. Şuanda vatandaşımız 1 TL’ye kadar ekmeğe ulaşabildiği için hatta bazı ulusal marketlerde ekmeğin fiyatının 1 TL’ye indirdi” dedi.

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