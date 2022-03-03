Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında yükselen petrol fiyatları 115 doları geçti. Fiyatlardaki bu denli artış akaryakıta da zam olarak yansımaya devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 33 kuruş, benzine ise 53 kuruş zam yapılması bekleniyor. Dün gece de motorine 1 lira 51 kuruş, benzine 88 kuruş zam yapılmıştı.

BENZİN

Son zamla birlikte Ankara'da benzinin litre fiyatı 18,06; İstanbul'da 17,97; İzmir'de ise 18,08 liraya yükselecek

MOTORİN

Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 19, İstanbul'da ise 18,92 lira olacak.



Kaynak: NTV



Gerilim yüksek, petrol tırmanıyor: Akaryakıt fiyatları 20 TL'yi de görebilir! Rusya'nın Ukrayna'ya operasyon başlatmasından bu yana Brent petrol yaklaşık yüzde 20 arttı. 117 dolar da bugün aşıldı. Ekonomist Ömer Faruk Bingöl "Gerilim yüksek, 127 dolara kadar yükseliş sürebilir. Bu durumda akaryakıtta 20 TL görülebilir. Bu şartlar altında pompada 15 TL'nin altını görmek çok mümkün değil" dedi.



Motorine zam geldi Motorinin litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş artış olacak.