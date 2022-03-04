Türkiye Gazetesi

Vali Ersin Yazıcı "2022 sezonuna çok iyi başladık. Ancak savaşın ne getireceğini henüz bilemiyoruz. Normalde bu yıl, en iyi yılımız olan 2019'dan daha fazla turist ağırlayacağımızı tahmin ediyorduk. Savaşın bir an önce son bulmasını temenni ediyoruz" diyerek; turizmi çeşitlendirme noktasında önemli çalışmalar yürüttüklerini, olumsuz etkilerden söz etmek için erken olduğunu vurguladı. Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz da sezona yüksek beklenti ile girildiğini ancak savaşın başlamasının herkesi üzdüğünü dile getirdi. Yavuz "Savaşın belirsizliği, uzun sürmesi elbette sezonu etkiler. Görüşmeler bir an önce sonuçlanmalı çünkü barış varsa turizm var. Savaşlar, koronavirüs kadar tehlikeli. Rusya ve Ukrayna bizim önemli iki pazarımızdı" diye konuştu. Turizmci iş insanı Hacı Osman Üçdan da Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle panik yapmamak gerektiğini belirterek "Hizmet kalitesi göz önünde bulundurulduğunda herkes Antalya'ya tatile gelmek ister. Kimse fiyatını düşürmesin, dimdik dursun. Gerekirse yüzde 50 dolalım ama bedava oda satmayalım. Amacımız bu olmalı" değerlendirmesini yaptı.

Turizm tarihinin en iyi dönemi: Erken rezervasyon katlandı Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar turizmde son 22 yılın en iyi erken rezervasyon dönemini yaşadıklarını belirterek “İç piyasada satışlarımız son üç ayda yüzde 40 arttı. Bu yıl 10 milyon yerli turistin tatil yapmasını bekliyoruz” dedi.

Turizm gelirleri katlandı! Pandemi sebebiyle 2020’de önemli oranda gerileyen turizim gelirleri geçen yıl yüzde 100’ün üzerinde arttı. Türkiye'nin turizm geliri, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 103 artarak 24 milyar 482 milyon 332 bin dolara yükseldi.