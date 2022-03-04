Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşında 9’uncu güne girilirken, iki ülke arasında çatışmalar devam ediyor. Rusya’nın dün gece saatlerinde Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya’ya saldırı gerçekleştirmesi ve santralde yangın çıkması piyasalarda gerilime sebep oldu. Korkunç yangın kısa süre içerisinde söndürülürken, radyasyon seviyesi normal seviyelerine döndü. Nükleer santralin içinde patlama olmaması ve dış kabuğunun çok güçlü yapılmasından dolayı herhangi bir sızıntının meydana gelmemesi dünyayı büyük bir nükleer felaketten korumuş oldu.

Korkunç saldırıyla piyasalarda gerilim yaşanırken, kripto para birimleri sert bir düşüş gösterdi. Rusya ve Ukrayna savaşının başlamasıyla yükselişe geçen kripto para birimleri, yaşanan son olayla düşüşe geçti.

KRİPTO PARALARIN DÜŞME SEBEPLERİ

Yükselişe geçen kripto paraların güç kaybetmesinin tek sebebi Rusya'nın nükleer santrale saldırı gerçekleştirmesi değil. Fed’in Mart ayında faiz artırımına gideceğinin sinyallerini vermesine rağmen altın fiyatlarındaki yükseliş kripto paraları olumsuz etkiliyor. Fed Başkanı Jerome Powell geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise Mart ayında faizin artacağını söylemişti. Fed faizi küçük adımlarla artırsa da enflasyonun yüzde 8'e yaklaştığı ortamda reel faizin yine de ekside kalacağı beklentisi de altını güçlü tutan diğer etkenler arasında yer alıyor. Ayrıca savaş ortamında altın fiyatları genel olarak yüksek seyrediyor.

BITCOIN’DE SERT DÜŞÜŞ

Lider kripto para birimi Bitcoin, yaşanan son felaketle yüzde 5 değer kaybederek 41 bin 400 Dolar seviyesine kadar düştü. Gün içinde en düşük 41 bin 72 dolar, en yüksek de 44 bin 105 dolar seviyesi görülmüştü. Bitcoin yüzde 40 oranında tarihi zirvesinden uzakta işlem görüyor. Bitcoin'in dominansı hafif gerilemeyle yüzde 43.77 oranında bulunuyor. Kripto paralarda korku endeksi ise 33 seviyesinde yer alıyor.

ETHEREUM 3 BİN DOLARIN ALTINA GERİLEDİ

Bitcoin’deki değer kaybı diğer coinleride etkilemiş durumda. Bitcoin’e ayak uyduran Ethereum 3 bin doların üzerinde kalıcı yükselişini gerçekleştiremedi ve yeniden düşüş trendine girdi. Ethereum yüzde 7 oranında düşüşle 2 bin 732 dolar seviyesine işlem görüyor.

Rusya'ya yaptırımlarla uçuşa geçti: Bitcoin 52 bin doları görebilir Bir yandan çatışmalar devam ediyor diğer yandan müzakerelerin süreceği belirtiliyor. Moskova yönetiminin Ukrayna'da tasarladığı konularda ısrarcı olduğu, müzakerelerin uzayacağı ve Batıdan yeni yaptırımların gelebileceği konuşuluyor. Ekonomist Ömer Faruk Bingöl, "Riskler artarsa Bitcoin'de 48-52 bin bandı söz konusu olabilir" dedi.

Savaşın ikinci gününde piyasalarda son durum! Altın ve dolar düştü, Bitcoin yükseldi Rusya’nın Ukrayna’ya gerçekleştirdiği askeri operasyonun ardından piyasalarda sert bir yükseliş gerçekleşmişti. Dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen askeri operasyon bugün de devam ediyor. Dün aşırı bir yükseliş gösteren altın ve petrol fiyatları, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'ya yönelik yaptırımları açıkladığı konuşmasının ardından geri çekildi. Aynı zamanda dolar ve euro fiyatları da düşmeye başladı. Savaşın çıkmasıyla birlikte kripto paralarda sert bir düşüş yaşanırken, bu sabah itibariyle kripto paralar yeniden yükseliş hareketi gösterdi. Peki Altın, petrol, dolar, euro ve kripto paralarda son durum nasıl? İşte detayları…

Putin'in savaş emri, kripto paraları vurdu: Bitcoin sert düştü Rusya-Ukrayna krizinde tansiyonun yükselmesiyle kripto para piyasalarında sert düşüş yaşandı. Putin’in Donbas (Donetsk) ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanımasıyla hafta sonu durgunlaşan piyasalar tekrar düşüşe geçti.