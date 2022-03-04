Türkiye Gazetesi

Mehmet Emin Arvas

ABD, Avrupa Birliği, İngiltere, Japonya ve dünyanın birçok ülkesi, tüm uyarılara rağmen Ukrayna’ya askerî harekât başlattığı için Rusya’ya şimdiye kadar eşi görülmedik bir mali yaptırım başlattı. Bu yaptırımların Rusya’yı dünya ticareti ve uluslararası finans sisteminden koparacağı, zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarına rağmen ülkede hayatı felç edeceği kaydediliyor. Çoğu kişi Rusya’nın bu sıkışmışlıktan kripto paralara yönelerek çıkacağını düşünüyordu. Finans uzmanları ise bunun pek de kolay olmayacağı görüşünde. Uzmanlara göre, nispî olarak sığ bir piyasa olması ve paraya tahvil edilebilmesindeki zorluk, Bitcoin gibi kripto paraları yaptırımlardan kaçış alternatifi olmaktan çıkarıyor. Yeni Amerikan Güvenlik Merkezi’nde çalışan ve dijital varlıklarla ilgili güvenlik ve kara para aklama riskleri konularında araştırmalar yapan Yaya Fanusie, “Kripto pazarlarının boyutu ve ölçeği ile bu paralardaki likidite durumu, bankacılık ve diğer alanlardaki yaptırımların zararlarını telafi etmek için yeterli değil. Bu, maaşınızın bir aylığına bloke edilmesi ve sizin de kumbaranızdaki parayla geçinmeye çalışmanız gibidir” dedi.

BÜYÜK MEBLAĞLI İŞLEMLER FARK EDİLİR

Kripto paraların dünyada toplam piyasa değeri 1,9 trilyon doların üzerinde. Fanusie, “Rusya yaptırımlardan kaçmak için kripto paralara başvurmak istese de bunu yapamaz. Rusya ekonomisi çok büyük, kripto piyasası ise çok küçük. Üstelik, büyük meblağlı işlemler muhtemelen fark edilip işaretlenir” ifadesini kullandı.

Bitcoin ve alt coinler, belli bir merkez ve ülke sınırına tabi olmayıp işlemleri engelleyecek merkezi bir otorite bulunmasa da takipten tamamen kurtulmuş değiller. Kara parayla mücadele konularında çalışmalarda bulunan Sarah Beth Felix, “Ben size 5 dolarlık bir banknot verirsem, bunun izini bana kadar asla süremezler. Ama ben mesela Bitcoin cüzdanımla size para transfer edersem cüzdan kimliğimden yola çıkarak benimle ilgili bilgilere ulaşabilirler” diye konuştu.

PARAYI ELDE ETTİKTEN SONRA DA PROBLEM

Kripto paralarla ilgili bir problem de bir şekilde elde edildikten sonra bu paralarla ne yapılacağı… Daha önce ABD’de bankacılık düzenleme kurumunda görev yapan Amerikalı avukat Ross Delston, “Kripto para almak zordur, özellikle de büyük miktarlarda. Ama asıl problem, aldıktan sonra bunu kullanmakta. Rusya’nın kendisi üretemediği için en büyük ihtiyaçlarını karşılamak üzere başvuracağı büyük elektronik şirketleri, gıda ihracatçıları ve yedek parça imalatçılarının kendilerine kripto paralarla ödeme yapılmasını kabul edip etmeyeceklerini bilmiyorum" açıklamasında bulundu.

Nükleer santral saldırısı kripto paraları vurdu! Bitcoin’de sert düşüş Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırıları devam ederken, facianın eşiğinden dönüldü. Avrupa’nın en büyük nükleer santraline saldırı gerçekleştiren Rusya, santrali ateşe verdi. Yangın büyümeden söndürülürken, korkunç bir facianın eşiğinden dönüldü. Rusya’nın bu korkunç saldırısının ardından kripto para birimlerinde sert düşüşler yaşanmaya başladı. Lider kripto birimi Bitcoin, yüzde 5 değer kaybederek 41 bin dolara kadar geriledi. Ethereum ise 3 bin doların altına gerilemiş durumda.

Kripto devi Binance’ten Rusya kararı Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'ten son dakika Rusya kararı geldi. Şirketten yapılan açıklamada, yaptırım uygulanan Rus bankalarından kart sahibi olan kişilerin platformlarını kullanamayacakları duyuruldu.

Rusya bombaladı piyasalar altüst oldu! Altın fiyatları fırladı: Kripto paralar sert düştü Rusya’nın Ukrayna’ya karşı askeri harekat başlatmasıyla birlikte piyasalarda sert bir yükseliş yaşanmaya başladı. Piyasalar adeta alt üst olurken, kripto paralarda tarihi çöküş yaşanıyor. Altın tarafında güçlü yükselişler yaşanırken, ons altın patlamalarla birlikte 1931 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ons altındaki bu sert yükseliş çeyrek ve gram altın fiyatlarının da yükselmesine neden oluyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları…