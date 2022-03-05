Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Türkiye ekonomisine etkileriyle ilgili olarak “Elbette arzu etmediğimiz bu jeopolitik gerginliğin ekonomimiz üzerindeki etkisinde, savaşın süresi ve boyutu önem taşımaktadır. En kısa zamanda sona ermesi en büyük dileğimiz. Ülkemiz için petrol, gaz ve diğer emtia fiyatlarındaki artışların, cari işlemler dengesi ve enflasyon üzerinde olumsuz etkileri olmaktadır” dedi.

Bakan Nebati, Fiyat İstikrarı Komitesinin 1 Mart’ta gerçekleşen toplantısında, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gelişmelerin olası yansımalarını ele aldıklarını belirterek “Gıda ile ham madde arz güvenliğini sağlamak amacıyla, üretim-satış ve tüm ticari aşamalarda gerekli tedbirlerin, vatandaşların lehine uygulanmasına karar verdik. İlgili Bakanlıklarla koordinasyon içinde, piyasa gerçekleriyle uyuşmayan, haksız fiyat belirleyen işletmelere cezai müeyyideler uygulayacağız. Enflasyonu düşürmek için gereken tüm adımları atacağız. Söz konusu iki ülke ile olan ticari ve turizm ilişkilerimiz, müteahhitlik hizmetlerimizin boyutu dikkate alındığında, bu gelişmenin ülkemize etkisi daha da önem kazanmaktadır. Ancak son 20 yılda büyük bir dönüşüm geçirdik. En büyük kazanımlarımızdan biri de uluslararası mal ve hizmet ticaretinde pek çok alanda pazar ve ürün çeşitliliği sağlamış olmamızdır. Bu sayede küresel ekonomik kriz ve küresel salgın dâhil olmak üzere bugüne kadar birçok şoku bertaraf etme kabiliyetini gösterdik” şeklinde konuştu.

Bakan Nebati ekonomi gündemini değerlendirdi; En önemli önceliğimiz enflasyonla mücadele Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, yatırımlara, üretime ve ihracata odaklanan Türkiye Ekonomi Modeli ile yüksek istihdam sağlayarak katma değerli büyüme performansı göstereceklerini belirtti. Enflasyonla mücadelenin devam edeceğini belirten Bakan Nebati, "Enflasyonla mücadelenin en önemli politika önceliklerimizden olduğunun özellikle altını çizmek istiyorum. Attığımız adımları tamamlayacak şekilde enflasyonla mücadeleyi önceleyen bütüncül bakış açımızı önümüzdeki dönemde de korumaya ve sürdürmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.