Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Kadınların ekonominin içinde daha fazla yer alması için belediyeler ile şirketlerin ortak çalışmaları her geçen yıl büyüyor. Türkiye’nin birçok ilinde kadınların istihdamının artırılması ile sosyalleşmesine yönelik çeşitli projeler yürütülürken, bu kapsamda önemli bir proje Trabzon’da hayata geçirilecek. Cengiz Holding’in yapımını üstlendiği ve Cengiz İnşaat mimarı Pınar Kutluay’ın imzasını taşıyan ‘Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi’ Karadeniz Bölgesi’nde ilk olma özelliği taşıyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesine bu yıl sonuna kadar teslim edilecek komplekste kadın kooperatiflerine üretim yapma imkânı da sağlanacak.

ÜÇ FONKSİYONLU KADIN MERKEZİ

Merkezin; ‘üretim’, ‘eğitim’ ve ‘eğlenme’ olarak üç fonksiyonu bir arada sunacağını anlatan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu “Kadınların hem sosyalleşmesine hem de üretmesine imkân tanıyacak merkezde; yarı olimpik yüzme havuzu, fitness salonları, çok amaçlı salonlar, kafeterya, çocuk oyun alanları yer alacak. Ayrıca belediyenin Kadın ve Aile Danışma Merkezinin de kurulacağını merkezde kadınlara psikolojik destek hizmeti de vereceğiz” dedi. Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezinin büyük oranda ücretsiz olacağını ifade eden Zorluoğlu, inşaatın yüzde 30’luk kıs- mının tamamlandığını vurguladı. Merkezi hayata geçiren Cengiz Holding yöneticilerine teşekkür eden Zorluoğlu “Kasımın sonunda tamamlanmasını hedefliyoruz. Kadınlarımıza 2023’ün hediyesi olarak verelim istiyoruz. Bütün donanımıyla 100 milyon liralık bir yatırım. Hayırsever Cengiz Holding sağolsun. Çok ciddi yatırımları da var bölgemizde ama bu neviden bir hayır işini biz de önemsedik onlar da bizi kırmadılar. 2023’e böylesi bir tesisle girmiş olacağız inşallah” diye konuştu.

200 KADIN ÜRETECEK, BELEDİYE SATACAK

Yatay mimari anlayışıyla inşa edilen merkezde bulunan 60 metrekare büyüklüğündeki 10 atölyede kadınların üretim yapacağını dile getiren Zorluoğlu, bu konuda Trabzon’daki kadın kooperatifleriyle iş birliği görüşmeleri yaptıklarını, onların ürettiklerini belediyenin Uzungöl, Sümela gibi yerlerdeki ticari noktalarında satışını sağlayacaklarını kaydetti. Elde edilen geliri kooperatiflere vereceklerini vurgulayan Zorluoğlu, aynı zamanda online satış plat- formu hazırlığı yaptıklarını bildirdi. Atölyelerde 200 kadının kurs görüp üretim yapabileceğini anlatan Zorluoğlu, üretilen ürünlerin de pazarlanmasına zemin hazırladıklarını anlattı.

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