Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki işgal girişimi ile birlikte benzin ve motorine son günlerde büyük zamlar geliyor. Enerji fiyatlarındaki baskıyı azaltmak için aranan formüllerle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Maliyetleri artan ancak kar marjları aynı kalan akaryakıt istasyonları desteklenecek, Taşıt Tanıma Sistemi'nde (TTS) bayileri zarara uğratan dağıtıcı şirket komisyonları ortadan kaldırılacak. Aradan komisyonlcuların çıkarılması ile birlikte bayi, sistemdeki zararını benzin fiyatına yansıtmayacak.

EPDK DEVREYE ALACAK

Sabah'ın haberine göre; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yapacağı düzenleme ile yeni Taşıt Tanıma Sistemi'ni devreye alacak. Şirket araçlarının aldığı yakıtta dağıtıcı komisyonları ortadan kalkacak. Benzin istasyonları dolaylı olarak daha fazla gelir elde edeceği için benzinde dağıtıcı ve distribütör komisyonlarında ekstra artışlar yapmak durumunda kalmayacak.

Akaryakıt dağıtım şirketlerinin kendi elemanları ya da TTS distribütörleri üzerinden şirketlerle anlaşma yoluyla geliştirdiği satış kanalı olan TTS bir süredir alarm veriyordu. Dağıtım şirketlerinin yaptığı ikili anlaşmalar sebebiyle akaryakıt istasyonları hangi müşteriye, ne kadar indirim yapıldığını bilmeden istasyona gelen araçlara yakıtı veriyordu.

Her 15 günde bir biriken TTS satışları için bayilere dağıtım şirketleri tarafından prim faturaları kestirilirken, bu para da günü geldiğinde bayilerin hesaplarına aktarılıyordu. Bayiler anlaşma yapılan müşterilere sağlanan yüzde 5-8 arası iskontolar nedeniyle zarara uğruyor, mevcut sistemde dağıtım şirketinin müşterisine parasını ödeyerek aldığı akaryakıtı veresiye veriyor, işçilik, vade ve istasyon gideri gibi maliyetleri cebinden karşılıyordu. Bu sebeple bayiler bir süredir şirket araçlarına ya yakıt vermiyor ya da kota uyguluyorlardı.

MAĞDURİYETLERİ ÖNLÜYORUZ

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Ankara Ticaret Odası ile dün de İstanbul Ticaret Odası ile görüşme yaptıklarını kaydederek, "Enerji sektöründe tüm kesimleri dinleyerek, her türlü maliyetleri hesaplamaları yaparak mağduriyetleri önlemeye çalışıyoruz. Bu konuda da akaryakıt bayilerinin bir mağduriyeti bulunuyordu. Şimdi hayata geçirmeyi planladığımız yeni düzenlemeyle akaryakıt dağıtım şirketlerinin Taşıt Tanıma Sistemi'nde bayilere yansıttığı komisyon tutarlarını artık yansıtmamasını isteyeceğiz. Yani dağıtım şirketleri müşterileriyle yapacağı anlaşmalarda kendi kâr oranları üzerinden pazarlık yapabilecekler. Bayinin karı ise bayide kalacak" dedi.

Akaryakıt fiyatları 20 TL'ye koşuyor! Petrol 120 dolara çıktı Brent petrolün varil fiyatı, Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle uluslararası piyasalarda 120 dolara yaklaştı. Rusya'nın askerî operasyon başlatmasından bu yana geçen bir hafta içinde, petrolde yaklaşık yüzde 20 artış oldu.