Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Engin Aksoy, Vodafone Grubu’ndaki kadın çalışan sayısının 36 bin 500'ün üzerinde olduğunu, Türkiye olarak hedeflerinin 2025'e kadar yüzde 50-50 kadın-erkek eşitliği olduğunu ifade ederek “Bayilerde kadın oranı yüzde 40, orta ve üst düzey pozisyonlarda yüzde 41, çağrı merkezlerinde yüzde 72. Araştırmalara göre dünyada kadın istihdamının yüzde 1 artması, gayrisafi millî hasılayı 80 milyardolar artırıyor. Budurumda 2025 yılına kadar tam cinsiyet eşitliği sağlanırsa, dünya ekonomisine 28 trilyon dolarlık ek katkı sağlamak mümkün. Kadın istihdamının artırılma sını 'akıllı ekonomi modeli' olarak benimsemek gerek” dedi. Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel de bugüne kadar Teknolojide Kadın Hareketi, KırmızıIşık, Girişimcilikte Önce Kadın ve Dijital Benim İşim gibi önemli projelere imza attıklarını, 61 bin kadına ulaşıp 8,7 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını belirterek son projeleri olan dijital okuryazarlık eğitimleriyle 5 milyon liralık değer kazandırıldığını vurguladı. Vodafone İcra Kurulu Üyesi Meltem Bakiler Şahin ise kadınların olmadığı ama olmak istediği alanlarda onları desteklediklerini, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’na destek verdiklerini anlatırken, şirketin icra kurulunda yer alan Ayşegül Arıcan Şeker 'Teknolojide Kadın Staj Programı’ ile girişimci kadınlarıdesteklediklerini, üniversite 4. sınıf öğrencileri ile yeni mezunlar ile en fazla bir yıl tam zamanlı iş tecrübesi bulunanlara yönelik Vodafone Discover Genç Yetenekİşe Alım Programı’yla teknolojide yüzde 60, toplam işe alımlarda yüzde 50 kadın oranı hedefleri bulunduğunu ifade etti.

ÇALIŞANLARININ HEP YANINDA

> ReConnect' programı ile kariyerine ara vermiş 30 yönetici kadın işe alındı.

> Doğum yapan çalışanlar ile babalar 16 hafta ücretsiz izin alabiliyor.

> Aile içi şiddete maruz kalan çalışanlara 10 güne kadar izin ile danışmanlık ve finansal destek sağlanıyor.

YATIRIMCIYA SİGORTA DESTEĞİ

Vodafone, bayilerde istihdamı artırmak için Kadın Emeği mağazalarına destek oluyor. Bu doğrultuda 9 ilde 13 mağazada toplam 55 kadın istihdam ediliyor. Projede kadın yatırımcılardan minimum bir yıl boyunca sadece kadın personel çalıştırmaları istenirken, aylık personel başına 1.500 TL sigorta prim desteği sağlanıyor.

Türkiye Vodafone Vakfı'ndan kadın odaklı projelere 11 yılda 8,7 milyon TL yatırım Vodafone, Türkiye’de 2025 yılına kadar kadın çalışan oranını yüzde 44’ten yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyor. Türkiye Vodafone Vakfı’da kadınların güçlenmesi amacıyla hayata geçirdiği projelerle son 11 yılda 61 bine yakın kadına ulaşırken, toplam 8,7 milyon TL’lik yatırım yaptı.

Vodafone KOBİ'leri geleceğe hazırlıyor: İşletmelere dijital destek Vodafone, e-Ticaret hizmeti kapsamında KOBİ’lere ödeme sistemleri, kargo takibi ve pazar yeri entegrasyonu desteği verirken, IoT çözümleri ile tarım, sağlık, enerji ve ulaşım gibi sektörlerde dijital dönüşüme öncülük ediyor.