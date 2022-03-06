Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türkiye'nin en kapsamlı yapay zekâ zirvesi için geri sayım başladı. Yapay Zekâ Politikaları Derneği (AIPA) tarafından 11 Mart’ta online olarak düzenlenecek ‘AI [Tomorrow Summit]’ adlı etkinlik "Geleceğe Geç Kalmayın" temasıyla gerçekleştirilecek. Etkinlikte Metaverse, NFT ve akıllı şehirler gibi konuları zirvede ele alınacağını belirten Yapay Zekâ Politikaları Derneği (AIPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu “Türkiye'nin nüfusu 85 milyon. 26 milyon Z kuşağı var. Z kuşağının teknoloji ve yapay zekâya büyük ilgi gösteriyor ancak bilgi eksikliği var. İlgiyi bilgiyle buluşturmak için Türkiye'nin en kapsamlı yapay zekâ zirvesini düzenliyoruz. Zirve 60 katılımcı ve 15 oturumdan oluşuyor. Herkese açık ve ücretsiz. Bugüne kadar 5 binin üzerinde başvuru aldık. Bu online zirve için rekor bir rakam. Mardin'den Kastamonu'ya kadar Türkiye'nin dört bir yanından katılım var. Katılımcılara zirve sonunda sertifika vereceğiz” dedi.

15,7 TRİLYON DOLARLIK EKONOMİ

Dünyanın dijital bir dönüşümden geçtiğini ifade eden Küçükşabanoğlu “Yeni bir dünya düzenine geçiyoruz. Bu düzende ekonomi ile birlikte teknoloji altyapıların güçlü olması gerekiyor. Dünyaya baktığımızda yapay zekâ konusunda ABD ve Çin’in öncü olduğunu görüyoruz. Singapur ve Kanada ciddi atılım içerisinde. 2030 yılına kadar 15,7 trilyon dolarlık bir ekonomi oluşacak. Diğer taraftan Dünya Ekonomik Forumu’na göre 2025 yılına kadar yapay zekâ 26 ülkede 85 milyon istihdam kaybına yol açacak. Ama 97 milyon da yeni istihdam sağlayacak. Biz kazanan mı yoksa kaybeden tarafta mı olacağız? Bunun için insanlar yetkinliklerini, becerilerini geliştirmek zorunda. Ancak o zaman kazanan tarafta olabiliriz” diye konuştu. Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomi hedefine ancak yapay zekâ ile ulaşabileceğini dile getiren Zafer Küçükşabanoğlu şunları kaydetti: Türkiye'de bu alanda son beş yılda ciddi adımlar atıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Djital Dönüşüm Ofisi geçtiğimiz yıl Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi'ni açıkladı. Bu belgede 2025 yılına kadar yapılması gerekenler sıralandı. Üniversitelerde yapay zekâ gündemine almaya başladı.

Yapay zekâ bölümleri açılmaya konferanslar verilmeye başlandı. Biz de bu zirve ile bunu taçlandırıyoruz. Potansiyeli keşfetmek için bu tür etkinlikler çok önemli. Gençler zihnindeki fikirleri yapay zekâ ile entegre edip Türkiye'ye katma değer sağlayabilir. Türkiye o zaman ilk 5 ekonomiye bile girebilir."

KİMLER KATILIYOR?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç’un açılışını yapacağı etkinliğe katılmasının planlanan diğer isimler ise şöyle: Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Aselsan Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, UiPath Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen ile CerebrumTech Yönetim Kurulu Başkanı Dr. R. Erdem Erkul... Ayrıca UNESCO Uluslararası Yapay Zekâ Araştırma Merkezi (IRCAI) Direktörü ve University College London (UCL) Öğretim Üyesi Prof. Dr. John Shawe-Taylor, Carnegie Mellon Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. John Zimmerman, Massachusetts Amherst Üniversitesi Öğretim Üyesi Ulusal Dijital Devlet Merkezi Kurucusu Prof. Dr. Jane E. Fountain, Wi.Plat Kurucusu ve CEO’su ve Kore Akıllı Şehirler Lideri Sanghoon Cha, Black Swan Lux Veri gibi bir çok isim de etkinliğe katılacak

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