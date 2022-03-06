Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, kömür tedarikini durma noktasına getirdi. Rusya’dan ithal edilen kömürün durma noktasına gelmesiyle, sanayiciler yerli kömüre yöneldi. Bu durumu fırsat bilen iç piyasadaki tedarikçiler ise 1 hafta 2,5 kat zam yaptı. Türk sanayicilerde bu durumdan şikayetçi olarak cezaların ve denetimlerin yapılması konusunda talepte bulundu.

1 HAFTADA 2,5 KAT ARTTI

Dünya genelinde devam eden kömür krizi, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ile zirve yaptı. Savaş nedeniyle Rusya’dan ithal edilen kömürün tedariki durma noktasına geldi. Arz ve talep dengesinin bozulmasıyla iç piyasadaki yerli kömür fiyatları 1 hafta içerisinde 2,5 kat arttı.

Ukrayna-Rusya savaşı ile zirve yapan kömür krizi en çok sanayiyi etkiledi. Artan kömür fiyatlarına rağmen üretimlerine devam etmek zorunda olan sanayiciler kömür bulmakta zorlanır hale geldi. Kömür stoku biten ve yeni kömür temin edemeyen bazı fabrikalar üretimlerine ara vermek zorunda kaldı.

KRİZİ FIRSATA ÇEVİRDİLER

Rusya’dan yapılan kömür tedarikinin durma noktasına gelmesiyle sanayi alanın krizler yaşanmaya başladı. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen bazı fırsatçılar ise kömüre üst üste zam yapmaya başladı. İthal kömüre ulaşmakta zorluk yaşayan sanayiciler, ihtiyaçlarını karşılamak için yerli kömüre yöneldi. Bu durum yerli kömür tedariki yapan bazı firmaları fırsatçılık yapmaya itti. Ukrayna-Rusya savaşını bahane olarak gösteren bazı firmalar, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun belirlediği kömür fiyatlarının çok üzerinde fiyatlarla iç piyasaya kömür satmaya başladı.

TONU 800 LİRADAN 2 BİN LİRAYA FIRLADI

Tüketilen enerjinin yüzde 17’si kömürden karşılanıyor. Dünya kömür rezervinin yaklaşık yüzde 2.1’i Türkiye’de. 21 milyar ton rezerv bulunuyor. Türkiye’de 8 bin 994 megavat ithal kömür kurulu gücünün yanı sıra 11 bin 366 megavat yerli kömür kurulu gücü bulunuyor. Kömürden elektrik üretimi ise 2021 yılında 2018’e göre yüzde 8 geriledi. Yerli linyit kömüründe yaklaşık 2,5 kat fiyat artışı yaşanırken, fiyatlar ton başına 800 liradan 2 bin liraya kadar yükseldi. İthal kömürde de 220 dolar olan ton fiyatı 410 dolara çıktı.

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