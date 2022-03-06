Türkiye Gazetesi

Rus şirketleri, "dost olmayan" ülkelerdeki şirketlere borçlarını rubleyle ödeyebilecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle, Rus şirketlerine "dost olmayan" ülkelerdeki şirketlere borçlarını ruble cinsinden ödemelerine izin verildi.

Kararnameye göre, "dost olmayan" ülkelerin belirlenmesi için de hükümete iki gün süre tanındı.

Boris Johnson'dan Putin'e karşı '6 maddelik plan' İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılara karşılık vermek için Putin’e karşı 6 maddelik bir plan hazırladığını açıkladı.

ABD istihbarat raporları: Putin bağırsak kanserine yakalandı İngiltere basını, Putin'in 'şişik yüzünün' hastalık belirtisi anlamına geldiğini öne sürdü. Rus liderin, kemoterapi ilaçları aldığı iddia edildi.