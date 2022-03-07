Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Artan enerji maliyetlerini doğrudan vatandaşlarına yansıtan AB ülkelerinin, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın etkisiyle daha da yükselen enerji maliyetlerinin yeni faturasını da halka yansıtması bekleniyor. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, AB’nin yıllık enerji enflasyonu ocak ayında yükselişini sürdürerek yüzde 27'ye ulaştı. Mayıs 2020'de 5 yılın en düşük oranı olan eksi yüzde 11’i takiben, enerji enflasyonu yükselmeye başlasa da, Şubat 2021'ekadareksiyüzde 1 -9 arasında değişen negatif oranlar gerçekleşmişti. Şu an ise enerji enflasyonu oranı, Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (HICP) ilk defa 1997'de yayımlanmasından bu yana en yüksek değerine ulaşarak rekor kırdı.

Enerjinin alt bileşenlerine bakıldığında, doğalgaz, bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 41 artışla, Ocak 2022'de en yüksek noktasına ulaştı. Benzin, motorin ve diğer sıvı yakıtlar yüzde 26 artarken, elektrik yüzde 24 artış gösterdi. Ülkeler bazında incelendiğinde; ocak ayında AB üye devletleri arasında Belçika yüzde 67 ve Hollanda yüzde 58 ile, en yüksek enerji enflasyon oranlarını kaydetti. Bu ülkeleri yüzde 43 ile Litvanya, yüzde 41 ile Estonya ve yüzde 40 ile Yunanistan izledi. En düşük oran ise yüzde Malta'da kayıtlara geçerken, Malta’yı Hırvatistan ve Portekiz izledi.

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