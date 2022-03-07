Türkiye Gazetesi

Kur korumalı mevduat sisteminde artık şirketler de 3 ay vade ile hesap açabilecek. Resmi Gazete'de yayınlanan yeni tebliğle ayrıca sistemdeki hesaplara vade sonunda yenileme imkanı sağlandı.

Şirketler, TL mevduat dönüşüm uygulamasına 11 Ocak tarihli düzenleme ile dahil olmuş ancak şirketlerin vadenin 3 aydan başlaması taleplerine rağmen uygulamada ilk vade dilimi 6 ay olarak belirlenmişti.

YENİLEME İMKANI

Buna göre, banka tarafından yurt içi yerleşik gerçek kişiler ve yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılabilmesi kararlaştırıldı. Değişiklikle ayrıca Merkez Bankası tarafından bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme imkanı tanınabilecek.

MERKEZ BANKASI BELİRLEYECEK

Yenilenen hesap ilk açılışta dönüşümü yapılan döviz için döviz tutarı ve dönüşüm kuru, altın için de dönüşümü yapılan altın miktarı ve fiyatı üzerinden destekten yararlanmaya devam ederken, hesabın yenilenmesine ilişkin kapsam, usul ve esaslar Merkez Bankasınca belirlenecek.

10 SORUDA KUR KORUMALI MEVDUAT SİSTEMİ

1-Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sisteminden kimler yararlanabilecek?

Yurt içine yerleşik gerçek kişiler bu sistemden faydalanabilecek. Tüzel kişiler bu sisteme dahil olamayacak.

2-Hesaplar hangi vadelerde açılabilecek?

Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 aylık vadelerde olabilecek.

3-Vadeden önce hesaptan para çekilebilir mi, çekilirse nema alınabilir mi?

Vadeden önce hesaptan para çekilebilir ancak destekten fayda sağlanamaz. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap, vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacak. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecek.

4-Mevduattan herhangi bir kesinti olacak mı?

Mevduattan herhangi bir kesinti yapılmayacak, bu ürüne stopaj uygulanmayacak.

5-Sisteme birden fazla giriş-çıkış olabilir mi?

Sisteme giriş-çıkış için herhangi bir kısıt yok.

6-Tasarruf sahibine getirisi ne olacak?

Gerçek kişilerin Türk lirası vadeli hesapları üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak, yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak.

7-Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ürününe geçiş için her bankaya başvurulabilecek mi?

Sisteme dahil olan tüm bankalara başvuru yapılabilecek.

8-Halihazırda Türk lirası mevduatlar da bu sisteme entegre olabilecek mi? Hesabın açılış tarihi dikkate alınacak mı?

Mevcut TL mevduat hesapları da bu sisteme dahil olabilecek.

9-Halihazırda Türk lirası mevduatların sisteme dahil olması için gerçek kişilerin başvuruda mı bulunması gerekecek, yoksa otomatik olarak geçiş yapılacak mı?

Bireysel bankacılık işlemi olduğu için tasarruf sahibinin bankaya başvuru yapması gerekecek.

10-Katılım bankaları da bu sisteme dahil olacak mı?

Katılım bankaları da sisteme dahil olacak, şu anda teknik altyapı için çalışmalar sürüyor.

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