Türkiye Gazetesi

Miyonlarca üniversite öğrencisini sevindiren haberi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, mart ayı kredi ve burs ödemelerine başladı.

Bakan Kasapoğlu, 6 Mart tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

KİMLİK NUMARASININ SON RAKAMINA GÖRE ÖDENECEK

Bakan Kasapoğlu, 6-10 Mart tarihleri arasında T.C. kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını belirtti. Kasapoğlu paylaşımında, "Sevgili gençler, mart ayı GSB Burs ve Öğrenim Kredisi ödemeleriniz hesaplara yatmaya başlandı. İyi günlerde, sağlıcakla harcayın" ifadelerini kullandı.

T.C. kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Mart, “2” olanlar 7 Mart, “4” olanlar 8 Mart, “6” olanlar 9 Mart, “8” olanlar 10 Mart'ta ödemelerini alabilecek.

LİSANS BURSLARI 550 LİRA

Üniversite öğrencilerine verilen burs kredi miktarı, ocak ayından itibaren; lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada ise 1650 lira olarak belirlenmişti.

TÜBİTAK bursuna ise zam yapılmış, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu açıklamayı yapmıştı:

''Öğrencilere ve araştırmacılara TÜBİTAK'tan sağladığımız burslarda ciddi iyileştirmeler yapıyoruz. Lisans programında aylık 750 liralık bursu 1250 liraya çıkarıyoruz. Yüksek lisans öğrencileri 3 bin lira ile 4 bin 250, doktora öğrencilere 5 bin 500-7 bin 500, doktora sonrasındaki öğrenciler 7 bin 500 ile 10 bin liraya kadar aylık burs alabilecektir."

Tarımsal destek ödemesi bugün hesaplara yatıyor Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destekleme ödemesinin bugün hesaplara yatacağını söyledi.