Türkiye Gazetesi

Küresel piyasalar haftaya Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin gölgesinde başladı. Altın haftaya hareketlilikle giriş yaparken dolar ise 14.30 TL seviyesini aştı. Euro ve cuma günü haftayı düşüşle kapatan borsada yine düşüş yaşanıyor. Agresif iniş ve çıkışların meydana geldiği kripto paralarda da değer kayıpları söz konusu. Altın ve para uzmanı İslam Memiş, piyasalara ilişkin kritik tavsiyelerde bulundu.

ALTINDA TARİHİ REKOR KIRILDI

Geçtiğimiz hafta ons altın fiyatının 2000 dolar seviyesini bularak 2 yıllık rekoru kırdığına dikkat çeken Memiş, bunun en önemli nedeninin jeopolitik risklerin artması olduğunu söyledi. Özellikle Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta yaşanan belirsizliğin altın fiyatlarını tetiklediğini belirten Memiş, “Bu durum, yatırımcının güvenli limanlara talebini artırdı. Diğer önemli nedeni ise enflasyon rakamlarının artmasıdır. Enflasyon yükseldikçe altın fiyatları artacaktır. Burada kritik bir soru var. Bu yükseliş devam edecek mi? Bunun için savaşında devam etmesi gerekiyor. TL’si olan vatandaşlarımız varsa ve altın almayı düşünüyorsa aslında bu fiyatlamaların sağlıksız olduğunu ve agresif yükselişlerin beraberinde kar satışlarını da getirdiğini bilmesi gerekiyor. Altın ve gümüş fiyatları uzun vadede artacak ancak alım zamanı değil çünkü tepki satışları, kar satışları olacaktır. Soğukkanlılıkla beklemek en sağlıklısı” dedi.

MEMİŞ’TEN KRİPTO PARA TAHMİNİ

Kripto paralardaki düşüşlerin 34 bin ile 32 bin dolar arasında sınırlı kalacağı tahmininde bulunan Memiş, bu ay boyunca kripto paralarda 32 bin dolar ile 52 bin dolar arasında bir fiyatlamanın söz konusu olacağının altını çizdi. Memiş, ateşkes olması durumunda kripto paralarda agresif yükselişler gözlemlenebileceğine dikkat çekti.

Rusya’nın ülkeleri dost ve düşman ülkeler olarak ikiye ayırdığına dikkat çeken Memiş, Türkiye’nin dost ülkeler sınıfında olduğunu kaydederek “Bunun olumlu etkilerini enerji alanından görebiliriz. Türkiye hem gıda hem de enerji tarafında görüşmelerle riskleri en minimize edeceğe benziyor. Rusya ile yeni anlaşmalar olabilir” ifadelerini kullandı.

MERKEZ MÜDAHALE EDEBİLİR

Savaşın küresel piyasalarda ciddi bir etkisi olduğunu kaydeden Memiş, dünyadaki tüm merkez bankalarının faiz kararlarının savaşın gölgesinde kaldığını belirtti. Memiş, bu hafta Avrupa Merkez Bankası ile Amerikan Merkez Bankasının faiz kararlarına ilişkin tahminini şöyle ifade etti: “Merkez bankaları savaş riskine atıfta bulunarak hamlelerini geciktirecek gibi duruyor. Türkiye Merkez Bankası da yine faizlerde bir değişikliğe gitmeyecektir. Ancak kur yüksek, daha da yükselmesi durumunda müdahalede bulunabilir.”

İslam Memiş 'sakince bekleyin' diyerek uyardı: Al-sat yapan yanar! Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim nedeniyle piyasalarda yaşanan dalgalanmalar konusunda uyarıda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, doların gün içerisinde 14 lirayı aştığını belirterek yatırımcıların bu süreçte sakince beklemesi gerektiğini ve al sat işlemlerinin doğru olamayacağını söyledi.

Rusya saldırısı piyasaları salladı: İslam Memiş'ten altın ve dolar tahmini Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği askeri harekatla bölgede tansiyon yükselirken dolar ve altın fiyatlarını ateşlendi. Ülkeler tek tek yaptırım kararlarını açıklarken Rus rublesi tarihinin en düşük seviyesine geriledi. Kripto paralarda ve dünya borsalarında hızlı düşüşler sonrası güncel durumu ekonomist İslam Memiş yorumladı. Türkiye’de dolar 14,5 liranın üzerinde seyrederken İslam Memiş, "Doların yükselişi devam edecek mi? Altın hangi seviyeleri görecek?" sorularını tek tek cevapladı.