Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı; temel gıdadan enerjiye kadar birçok önemli kaynağın ithalat ve ihracatlarına yönelik sorunların yaşanmasına neden oldu. Söz konusu aksaklık sonrası özellikle yağ stoklarına ilişkin spekülasyonlar çokça gündeme geldi. Kimi derneklerin stokların tükenmek üzere olduğuna ilişkin demeçler vermesi, konuyu vatandaş nezdinde daha da endişelendirici hale getirdi. Bu gelişmelerin akabinde TGRT Haber Ankara’nın en büyük toptancılar sitesi GİMAT’ın Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Aydoğan’na yağ krizini sordu. Aydoğan,"Yağ stoku sorunumuz yok. Marketten gidip yağı 5 kiloluk koli halinde alırsanız 6 aylık alışverişi yapmış olursunuz. Bu da arz talep dengesini bozar. Şu an yaşanan sıkıntılar bundan kaynaklı" sözleriyle böyle bir krizin olmadığını belirterek, vatandaşın yüreğine su serpti.

"YAĞ STOKLARINDA YAŞANAN SIKINTI, ARZ TALEP DENGESİNİN BOZULMASINDAN"

Aydoğan, “Yağ stoku sorunumuz yok” diyerek, bazı derneklerin yaptığı açıklamalardan dolayı vatandaşlarda panik oluştuğunu ve buna bağlı olarak arz talep dengesinde bozulmalar meydana geldiğini söyledi. Pandemi sürecinde de kolonya ile ilgili benzer bir durum yaşandığına dikkat çeken Aydoğan, “Şahsen 5 litreyi 1,5 ayda ancak tüketiyorum. Marketten gidip yağı 5 kiloluk koli halinde alırsanız 6 aylık alışverişi yapmış olursunuz. Bu da arz talep dengesini bozar. Şu an yaşanan sıkıntılar bundan kaynaklı” diye konuştu.

"ALTERNATİF ÜRÜNLERİMİZ VAR"

Başkan Aydoğan, dünyada Rusya ve Ukrayna’nın ayçiçeği üretiminde ciddi bir üretici olduğunu belirterek, Azak Denizi'nden Türkiye’ye sevkıyat sorunu yaşandığının ancak bunların en kısa sürede çözüleceğinin altını çizdi. Arjantin’den gelecek ürünlerin ve ilerleyen dönemde Türkiye’deki mahsullerin üretime sunulacağını belirten Aydoğan, “Gemiler gelmese bile dünyanın diğer coğrafyalarından gelecek ürünlerimiz var, soya, mısır yağı gibi alternatif ürünlerimiz var. Başta yağ olmak üzere hiçbir gıda ürününde sorun yaşanmaz” dedi. Ayçiçek yağı fiyatalrında kısmi değişiklikler olabileceğini kaydeden Aydoğan, “5 litrelik ayçiçek yağı 160 TL civarında. Çok az rakamlarda artış olabilir. Ancak süreç çok uzamaz. Yüzde 5 civarında fiyatlar artabilir. Marketlerdeki ayçicek fiyatlarının yüksekliğinin sebebi arz talep dengesindeki sorundur. Stokla ve üretimle ilgili değil” açıklamasını yaptı.

Bakan Nebati: Yeterli ayçiçek yağımız var Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ayçiçek yağı ile ilgili açıklamasında, "Hiçbir şey yapmazsak elimizdeki yağ temmuz ayına kadar yetiyor" ifadelerini kullandı.

Yağ fiyatları ne kadar? 7 mart 2022 en ucuz ayçiçek yağı fiyatları Ayçiçek yağı fiyatlarının artmasının ardından vatandaş en ucuz ayçiçek yağlarını araştırıyor. Zincir marketlerde yağ fiyatları henüz yayınlanmadı. Marketten markete değişiklik gösteren yağ fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yağ savaşları! Ukrayna'daki savaşla birlikte küresel gıda fiyatları tırmanıyor. Dünyada ayçiçek yağı fiyatları yüzde 8,5 arttı, Türkiye'de ise yüzde 30 zam yapıldı. Felaket tellalları devreye girdi, dedikodu ile panik körüklendi. Fiyatlar olmayacak yerlere gitti.