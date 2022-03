Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ | ANKARA

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Rahmi Aktepe, “Teknolojinin gelişmesi ve verilerin farklı ortamlarda oluşmasından dolayı siber saldırıların, barış zamanında da savaş zamanında da olduğunu ifade ediyoruz. Ancak savaş zamanında bunlar daha önemli hale geliyor. Karşı tarafın direncini kırmak, belli ölçülerde hareket kabiliyetini engellemek, ekonomik anlamda zarar vermek adına çeşitli siber saldırılar yapılıyor. Rusya da bunu iyi yapabilen ülkelerden biri. Artık işler, bilgi ve veri üzerinden yapılıyor” dedi. Rusya-Ukrayna arasındaki siber savaşın ekonomik boyutuyla ilgili de konuşan Aktepe, “Şu an için bir değerlendirme yapmak pek mümkün değil ama konuştuğumuz ülkelerin ekonomik seviyelerine baktığımız zaman siber savaşın oluşturduğu ekonomik zarar, tahmini olarak 3 milyar dolar seviyesinde. Bu rakam da her geçen gün büyür çünkü saldırı bir kez yapılan bir şey değil, her gün saldırılar oluyor” değerlendirmesinde bulundu.

YAZILIM YERLİ OLMALI

Türkiye’de de siber güvenliğin s tratejik bir alan olduğunu vurgulayan Aktepe, “Siber güvenlik, belirli halkalardan oluşuyor. En iç halkanın, bilgiye en yakın halkanın mutlaka yerli ve milli olması gerekiyor. Diğer halkalarda bir kırılma olduğu zaman tedbir alınabilmeli. Çünkü kırılmalar bazen yazılımı geliştiren ülkenin art niyetine de bağlı. Bizim siber güvenlikte kullandığımız yazılımların yüzde 99’u yabancı menşeili. Bu yazılımları yerli ve millî hâle getirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Siber saldırı sonrası Toyota üretimi durdurdu Japon otomobil devi Toyota, tedarik şirketlerinden birine yapılan siber saldırı nedeniyle üretimini kısa süreliğine durdurdu. Şirketin üretime ne zaman devam edeceği ise belirsizliğini koruyor.

Siber saldırılarda Rusya'nın Ukrayna'dan sonraki hedefi Belçika Belçikalı uzmanlar, Rusya'nın siber saldırılarda Ukrayna'dan sonraki iki numaralı savaş hedefinin kendileri olduğunu öne sürdü.