Türkiye Gazetesi

Ukrayna-Rusya savaşı küresel piyasaları tetiklemeye devam ediyor. Özellikle Batılı ülkelerden Rusya’ya yönelik gelen yaptırımlar altın ve petrol fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Altın fiyatları ise hafta başında yakaladığı yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞTE

Ukrayna’ya saldırmasıyla Batılı ülkelerden tepki görerek yaptırım altına alınan Rusya, küresel piyasaları etkilemeye devam ediyor. Rusya'dan petrol ithalatına kısıtlama getirilebileceğine ilişkin açıklamalarla dün Brent petrolün varil fiyatı, 130 dolara kadar çıktı. Dün 139,13 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 123,21 seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı ise Rusya-Ukrayna heyetleri arasında gerçekleşen 3. tur müzakerelerde insani koridorlar konusunda olumlu sonuçlar alınmasıyla 117,5 dolara kadar gerilese de bugün yeniden 125 dolara kadar çıktı.

ALTIN FİYATLARI 18 AYIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Yaşanan son gelişmelerle dün ABD’nin 10 yıllık tahvil faizleri 2 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 1,68'in altına inerken, altının onsu Ağustos 2020'den bu yana ilk kez 2 bin doların üstüne çıktı. Altının ons fiyatı bugün yüzde 0,4'lük düşüşle 1.990 dolar seviyelerine kadar düşerken, şu sıralar 2020 dolara yükselerek 18 ayın zirvesine çıktı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,80'in hemen altında dengelendi.

Dün 925 liraya kadar yükselen gram altın fiyatı günü 910 liradan kapatmıştı. Gram altın bugün ons altın ve dolar kurundaki yükselişten destek alarak 922 liradan güne başlamasının ardından yüzde 1,5 değer kazandı ve 936 liraya yükseldi.

DOLAR VE EURO’DA SON DURUM

Dolar endeksi 99,4 ile Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından bugün 99,2 seviyelerinde bulunuyor. Bu gelişmelerle Dolar/TL dün yüzde 1,1 değer kazancıyla 14,3741'den günü tamamlamasının ardından bugün 14,49 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar kuru 21 Aralık 2022 tarihinden beri en yüksek seviyeye yükselmiş oldu.

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