Türkiye Gazetesi

Daikin Türkiye, kadın istihdamını ve fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla sektöre kazandırdığı kadın bayileri ve teknisyenleriyle birlikte iklimlendirme alanına farklı bir soluk getiriyor. Bu projelerin, tüm şirketlere örnek olmasını temenni eden Daikin Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan Yeşilyurt, "Kadınların, ekonomik istihdama destek olmaları tüm ülkenin geleceği açısından oldukça önemli. Bu nedenle biz Daikin Türkiye olarak kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizde kadın çalışan istihdamımızı sürekli yükselterek hedefimize doğru ilerliyoruz. Bu projelerimizin taklit edilmesini ve çoğalmasını temenni ediyoruz."

16 GİRİŞİMCİ KAZANDIRDI

Çevre ve tüketici dostu cihazlarıyla olduğu gibi eğitim ve sosyal sorumluluk projeleriyle de iklimlendirme sektörüne öncülük eden Daikin, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) işbirliğiyle 2014 yılında başlattığı Sakura Kadın Girişimci Projesi'yle sektöre 16 kadın girişimci kazandırdı. Sakura Programı ile kadın girişimci sayısının çok az olduğu bir sektöre yeni girişimciler kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Daikin Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan Yeşilyurt, iklimlendirme sektörüne katılan 16 kadın girişimcinin çok yoğun bir eğitim sürecinden geçtiğine dikkat çekti. Yeşilyurt'un verdiği bilgilere göre adaylar program kapsamında aldıkları ana ve destek modüllerden oluşan 130 saatlik eğitim programıyla sahaya çıkmadan önce, girişimcilikle ilgili tüm bilgileri, gerçek hayatta karşılaşabilecekleri olası konuları ve bunlara karşı gerekli eylemleri ilk elden öğreniyor.

'ERKEK İŞİ' DEYİMİ TARİHE KARIŞTI

Daikin, "Kadın Yapar" mottosu ile 2017 yılında hayata geçirdiği "Sakura Kadın Teknisyenler Projesi" ile toplumda 'erkek işi' olarak görülen teknisyenlik mesleğini kadınların da başarıyla ortaya koyabileceğini gösterdi. Bugün Daikin Türkiye bünyesinde çalışan 20 kadın teknisyen, ekipleriyle birlikte şantiyelere, evlere giderek arızaları gideriyor, proje ve denetleme faaliyetlerine katılıyor. 2021 yılı sonu itibari ile 20 kadın teknisyen iklimlendirme sektöründe teknik ekip olarak hizmet vermeye devam ediyor. Daikin Türkiye, 2022 yılında yeni kadın teknisyenlerini de sektöre kazandırmaya devam edecek.

KAYNAKTA DÜNYA ŞAMPİYONU

Daikin Türkiye, Sakarya Hendek'deki üretim tesisinde de kadın istihdamına büyük önem veriyor. Bu kapsamda önemli üretim proseslerinden biri olan kaynak alanında çalışan kadın oranı %77'lere yükseltildi. Fırsat tanındığı takdirde kadınların üstesinden gelemeyecekleri bir iş olmadığının altını çizen Daikin Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan Yeşilyurt, "Daikin Türkiye çalışanı Aysun Poyrazoğlu'nun Daikin Europe N.V. ve Daikin Global'de düzenlenen kaynak yarışmalarında gösterdiği performansla 1.lik elde etmesi, hem Aysun'un hem de bu projenin başarısı olarak değerlendirilmeli" dedi.

KIZ ÖĞRENCİLERE YÖNETİCİLİĞİN YOLUNU AÇIYOR

"İlk İşiniz Pasaport Almak" mottosuyla yola çıkan Daikin Türkiye, 2022 nisan ayı itibari ile sadece kız öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek Global Trainee yönetici yetiştirme projesi ile sektöre yeni bir soluk getiriyor. Bu yıl beşincisi gerçekleşecek olan Global Trainee programıyla 10 kız öğrenci, yönetici geliştirme programı kapsamında Avrupa'da deneyim kazanacak.

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