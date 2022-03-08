Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 13. gününde savaştan etkilenen piyasalarda dengeler al üst oldu. Öyle ki enerji, akaryakıt, petrol, altın ve tarım gibi birçok alanda fiyatlar yükselişe geçti. Çokuluslu ABD yatırım bankası Goldman Sachs ise tüm bu gelişmelerden sonra 3 aylık altın fiyatı tahminini yükseltti.

Yüksek fiyatların enflasyonu küresel olarak yükselteceği endişeleri karşısında yatırımcılar altına yöneldi ve uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı bugün 11 Ağustos 2020'den bu yana ilk kez 2020 dolar/ons seviyesinin üzerini gördü.

YÜZDE 6 DEĞER KAZANDI

Ukrayna işgalinden önce 1902 dolar civarında seyreden altının ons fiyatı bugün 2017 doları aştı. Altın son 2 haftada yaklaşık yüzde 6 değer kazandı.

Yatırım bankası Goldman Sachs, gelişmeler sonrası altın fiyatlarına yönelik tahminini yukarı yönlü güncelledi. Kurum analistleri altının ons fiyatı için 3 aylık tahminlerini 1.950 dolardan 2.300 dolara, 6 aylık tahminlerini 2.050 dolardan 2.500 dolara, 1 yıllık beklentilerini ise 2.150 dolardan 2.500 dolara yükseltti.

GRAM ALTIN

Dün 911 liradan işlem gören gram altının fiyatı ise dolar kuru ve ons altındaki yükselişten destek bularak 941 TL’yi gördü.

AĞUSTOS 2020'DE REKOR KIRDI

Altın fiyatı Ağustos 2020'de koronavirüs salgınına yönelik endişelerin etkisiyle 2.067 dolarla tarihi zirveye yerleşmişti. Yurtiçinde ise ons fiyatındaki artışın yanında dolar/TL'de de yükseliş yaşanması sebebiyle gram altın yüzde 1.8 yükselerek 940 lirayı gördü.

Altın ve dolarda yükseliş! 18 ayın zirvesini gördü; Gram ve çeyrek altında zirve Altın fiyatları 8 Mart Salı gününe yükselişle başladı. Ukrayna-Rusya savaşının 13’üncü gününde altın, dolar ve petrol fiyatları hareketli saatler geçiriyor. Haftaya yukarı yönlü seyirle başlayan çeyrek ve gram altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Dün Altının gram fiyatı, ons altın fiyatında ve dolar kurunda yaşanan yükselişin etkiyle 925 liranın üzerini görerek geçtiğimiz 2,5 ayın zirvesini yenilemişti. Ons altın ise bu sabah 1.992 dolar seviyesinde işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Dolar kaç TL oldu? İşte güncel fiyatlar…

Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? (7 Mart 2022) Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde sarsılan altın piyasasını vurdu ve gram altın sabah saatlerinde 940 lira seviyelerinde başladı. Uzmanlar, Rusya-Ukrayna savaşındaki seyrin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürmesini bekliyor.

Rusya'dan altın ve döviz kararı Rusya Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada; döviz ve altın alım işlemlerini mali kural çerçevesinde durdurduklarını bildirdi.