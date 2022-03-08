Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası doğalgaz ve petrol fiyatları fırladı. Bu konuyla ilgili açıklamada bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin, enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için sondaj çalışmaları, nükleer santraller ve yenilenebilir enerji gibi seçenekleri kullandığını söyledi. Bakan Dönmez "Karadeniz'de ülke olarak gurur duyacağımız çalışmalara imza atıyoruz. 540 milyar metreküplük bir doğalgaz rezervi bulduk. Bu gazı 2023'ün ilk çeyreğinde sisteme dahil edeceğiz. Bu gaz rezervi, bütün Türkiye'deki mesken ve konutların 30 yıl ihtiyacını karşılayacak büyüklükte" dedi.

TÜRKİYE'NİN ELEKTRİK İHTİYACININ YARISINDAN FAZLASI YERLİ KAYNAK

Dönmez, Türkiye'nin hali hazırda 100 bin megavat kurulu güce sahip bulunduğunu ve bunun 54 bin megavatının yenilenebilir enerji kaynaklı olduğunu söyledi. Dünyanın bir enerji darboğazından geçtiğine aktaran Bakan Dönmez, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 55-60'ını yerli kaynaklardan sağladığını dile getirdi.



ABD, Rus petrolünü yasaklıyor! ABD'nin, Rusya'dan petrol ithal etmeyi yasaklayacağı ve yasak kararının bugün açıklanacağı duyuruldu. Bu ambargo ile birlikte petrol fiyatlarının daha da artması ve 185 dolar seviyelerine yükselmesi öngörülüyor.



Batı, Rus petrolünü saf dışı bırakacak ABD, "Rusya'nın Batı'ya petrol satmasını durmayı” görüştüklerini açıkladı. Petrol, yüzde 10'u da aşan yükselişle 130 doları geçti. Analistler “Bu yaptırım gerçekleşirse petrol, 2008’deki 147 dolar zirvesini görür. Akaryakıt fiyatlarının litresi de 25 TL'yi geçer” diyor.