Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi | ANKARA

Atıl arazilerini üretime açanlar için yüzde 75 oranında hibe desteği verilecek. 2022 yılı için geçerli olacak hibe programı kapsamında, boş bırakılan, atıl durumda bulunan veya nadasa bırakılan arazileri, uygun münavebe planı ve ekim yöntemleri kullanmak suretiyle tarımsal üretime kazandıranlar desteklenecek. Ayrıca, iklim değişikliğini dikkate alarak, uygun çeşitlerle hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkilerin üretimini geliştirenler, işlemeli tarıma uygun olmayan arazilerde, katma değeri yüksek bitki türlerinin üretimini artıranlar, hasat sonrası kayıpları azaltmak ve katma değeri artırmak amacıyla birincil üretim sonrası kurutma veya işleme tesisleri kuranlar, doğal ekolojilerinde var olan bitki türlerinin aşılama, çeşit değişimi ve benzeri teknik uygulamalarla birim alandan elde edilen verimi artıranlar, hibe programından yararlanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2022 yılında, çok daha büyük oranda Hazine arazisini çiftçilere tahsis edeceklerini belirterek, "Arazimizi yine başta zeytin ve ayçiçeği olmak üzere, organik tarımın her türü için çiftçimizin kullanımına açacağız” dedi.

Toprağımız bizi doyurur İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği başkan adayı Kazım Taycı, ayçiçeği, mısır ve buğday gibi temel ürünlerde ithalattan vazgeçilmesi gerektiğini belirterek “Türkiye iklimiyle, verimli topraklarıyla temel gıda maddelerini bize sunmaya hazır. Belki biraz pahalı olur ama yerli oluruz” dedi.