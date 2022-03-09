Türkiye Gazetesi

Batılı ülkelerin Ukrayna saldırısı sonrası Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar, Rusya'nın önemli paya sahip olduğu gaz, petrol, metal ve tarım ürünlerinde fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine taşırken, İngiltere merkezli Ulusal Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü, savaşın etkisiyle küresel GSYH'nin bu yıl yüzde 0,5 ve gelecek yıl yüzde 1 daralacağını öngörüyor. Bu oran, küresel GSYH'nin yaklaşık 1 trilyon dolar azalması anlamına geliyor. Enflasyonun da bu yıl yüzde 3 artacağı hesaplanıyor. Savaştan bir gün önce 23 Şubat'ta megavatsaat başı 88,3 avro olan vadeli doğal gaz fiyatı, 7 Mart'ta 345 avroya çıkarak yüzde 292 artış kaydederken, Brent petrolün varil fiyatı bu dönemde yüzde 35,3 artışla 130,7 dolara, kömürün ton fiyatı ise yüzde 142,5 artışla 485 dolara yükseldi. Bakır fiyatları yüzde 10 artışla ton başına 10 bin doları geçerken, alüminyumun ton fiyatı yüzde 20 artışla 4.073 dolara çıktı. Paladyum fiyatları da ons başına yüzde 25,6 artışla 3.120 dolara yükselirken, elektrikli araçlar ve çelik sanayi için büyük önem taşıyan nikelin ton fiyatı yüzde 88 artışla 46 bin 800 dolara çıkarak Haziran 2007'den beri en yüksek seviyesine ulaştı.

RUSYA ÖNEMLİ PAY SAHİBİ

Rusya; küresel paladyum tedarikinde yüzde 35, platinyumda yüzde 10 ve alüminyumda yüzde 6 paya sahip. Dünya rafine bakır ve bakır madenlerinde yüzde 4'er payı olan Rusya, nikel tedarikinin de yüzde 5'ini karşılıyor. Ülkenin metal ve metalik ürünlerden elde ettiği ihracat geliri 51,1 milyar doları buluyor. Buğday fiyatları ise bu dönemde yüzde 47,8 artışla 12,94 dolara ulaştı. Rusya, yüzde 18 payla küresel buğday ihracatında lider ve tarım ürünlerinden yılda yaklaşık 36 milyar dolar ihracat geliri sağlıyor. Ukrayna ise yüzde 7 payla dünyanın beşinci buğday ihracatçısı olarak öne çıkıyor.

BM Genel Sekreteri'nden uyarı: Savaşın küresel yansımaları olacak BM Genel Sekreteri Guterres, savaş sebebiyle fiyatları hızla artan gıda, yakıt ve diğer temel gereksinimlerin bedellerinin gelişmekte olan ülkeler tarafından karşılanamayacağını söyleyerek, savaşın küresel yansımaları konusunda uyardı.

Putin kritik kararnameyi imzaladı: Ekonomiyi de savaş moduna aldı Rusya, bazı ürün ve hammaddelerin ticaretini kısıtlanacağını bildiren bir kararname yayımladı. Kararnameyle, Rus hükümetine söz konusu yasaklardan etkilenecek ülkelerin listesini hazırlama talimatı da verildi.